Na tę premierę czeka cały świat. Nolan wraca z interpretacją Homera

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„Odyseja” Christophera Nolana trafi do kin 17 lipca. To premiera, na którą czeka cały świat kina. Jaki jest film o tułaczce króla Itaki, który wiele lat wracał z wojny trojańskiej?

„Odyseja” już wkrótce na dużym ekranie. Mocny film antywojenny

Reżyser Christopher Nolan oparł swoją opowieść na konstrukcji epopei Homera, ale nadał jej współczesny język, emocje i problemy bliskie dzisiejszemu widzowi. Wykorzystując historię Odysa i Penelopy, kobiety, która wiernie czekała na ukochanego przez wiele lat najpierw wojny, a potem jego tułaczki, opowiedział nam o potędze miłości, pamięci i nadziei. O tym, jak wiele jesteśmy gotowi poświęcić dla tych, których kochamy. Matt Damon i Anne Hathaway stworzyli jedne z najlepszych ról w swojej karierze. A Tom Holland, jako ich syn Telemach, świetnie łączy to, co zostało w tej historii rozerwane.

Gdzie leży Itaka? Naukowcy wciąż spierają się o ojczyznę Odyseusza Premiera filmu „Odyseja” Christophera Nolana ponownie rozpaliła wielowiekowy spór o lokalizację legendarnej Itaki. Czy wyspa, do której przez dziesięć lat wracał Odyseusz, rzeczywiście istnieje na mapie? Historycy, archeolodzy i geografowie od…

To również mocny film antywojenny. Nolan opowiada o traumie po doświadczeniach wojny i przemocy, ale też o tym, jak trudno jest wrócić do dawnego życia po tak silnych przeżyciach, które zmieniają człowieka na zawsze. I o pamięci o zabitych, która jest formą sprawiedliwości. Scena strącenia głowy posągu Ateny w Troi to symbol odrzucenia mądrości, rozsądku i wartości. A wykorzystując wątek konia trojańskiego jako oszustwa, Nolan wydobywa z tego mitu bardzo aktualne dziś pytanie: gdzie kończy się spryt, a zaczyna przekroczenie moralnej granicy?

Nie zabraknie mocnych postaci kobiecych

Nolan nie ekranizuje, a luźno interpretuje Homera. I pokazuje, jak wiele zależy od kobiet, które Odyseusz spotyka na swojej drodze. Piękna Helena Lupity Nyong'o przypomina raczej niewolnicę, kobietę uwięzioną w cudzych ambicjach i konfliktach. Nie winowajczynię wojny trojańskiej, tylko bardziej jedną z jej pierwszych ofiar.

„Odyseja” Christophera Nolana/zdjęcie z produkcji filmu/fot. Melinda Sue Gordon/Universal Pictures/PictureLux/Avalon / PAP

Mocne kobiece postacie uzupełnia Charlize Theron w roli beznadziejnie zakochanej w Odysie Kalipso, która chce zatrzymać go w swoim świecie. I Samatha Morton w roli potężnej czarodziejki Kirke. Według relacji Nolana po jednej ze scen z jej udziałem ekipa obecna na planie zareagowała owacją.

Zdjęcia autorstwa Hoyte van Hoytema, absolwenta łódzkiej filmówki

Spektakularne są zdjęcia realizowane wyłącznie kamerami IMAX. Ich autorem jest absolwent łódzkiej Filmówki Hoyte van Hoytema, który wcześniej pracował z Nolanem m.in. przy „Oppenheimerze” i „Dunkierce”. Surowa i epicka jest muzyka Ludwiga Göranssona. Momentami hipnotyczna, momentami przyprawiająca o dreszcze, sama staje się częścią podróży Odyseusza.

„Oszałamiająca uczta”. „Odyseja” Nolana zachwyciła po premierze w Londynie Matt Damon w roli życia, a Robert Pattinson jako genialny złoczyńca. Wielka obsada „Odysei” Christophera Nolana zachwyciła krytyków w Londynie.

I nie zniechęcajcie się. Pierwsza część filmu rozkręca się powoli, ale nawet nie zauważycie, kiedy porwie was ta opowieść. A elementy tej układanki zaczną się uzupełniać. I choć wiemy z mitologii jak kończy się ta historia, to i tak kibicujemy Odysowi, by wrócił do ukochanej Penelopy.