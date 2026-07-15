Gdzie leży Itaka? Naukowcy wciąż spierają się o ojczyznę Odyseusza

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Premiera filmu „Odyseja” Christophera Nolana ponownie rozpaliła wielowiekowy spór o lokalizację legendarnej Itaki. Czy wyspa, do której przez dziesięć lat wracał Odyseusz, rzeczywiście istnieje na mapie? Historycy, archeolodzy i geografowie od wieków próbują odpowiedzieć na to pytanie, analizując zarówno teksty Homera, jak i wyniki najnowszych badań naukowych.

Itaka Homera – między poezją a geografią

Odyseusz, legendarny bohater „Odysei” Homera, od wieków fascynuje nie tylko miłośników literatury, ale także badaczy starożytności. Grecki poeta, tworząc swój epicki poemat w VIII w. p.n.e., pozostawił wiele wskazówek dotyczących położenia królestwa Odyseusza. W Pieśni IX eposu opisał Itakę jako niską i skalistą wyspę, położoną najdalej na zachód spośród okolicznych ziem. Wspomniał również o sąsiednich wyspach: mitycznym Dulichionie oraz rzeczywistych – Same i Zakintos, które miały leżeć na wschód i południe od Itaki.

Jednak już w starożytności interpretacje tych opisów budziły kontrowersje. Polibiusz, historyk żyjący w II w. p.n.e., traktował dzieło Homera jako wiarygodne źródło historyczne z elementami mitu. Przeciwnie sądził Eratostenes, który odrzucał możliwość traktowania „Odysei” jako dokumentu geograficznego. Polibiusz, a także Strabon, słynny geograf przełomu er, lokalizowali Itakę na dzisiejszej wyspie o tej samej nazwie w archipelagu Wysp Jońskich. Jednak ta interpretacja nie wszystkim wydaje się przekonująca – współczesna Itaka jest bowiem wyspą górzystą, podczas gdy Homer opisywał ją jako niską i równinną.

Mapy, mity i marzenia – wyobrażenia dawnych kartografów

W czasach nowożytnych kolejne pokolenia kartografów i podróżników próbowały przenieść przygody Odyseusza na mapy znanego świata. Rzymski uczony Ptolemeusz w II w. n.e. zamieścił na swojej mapie wiele miejsc z „Odysei”, choć rozumienie przez niego odległości i kierunków odbiegało od dzisiejszych standardów. W XVI wieku Abraham Ortelius, twórca pierwszego nowożytnego atlasu, na mapie „Ulissea” uznał za Itakę wyspę Korfu. Aby trasa Odyseusza zgadzała się z opisem Homera, Ortelius umieścił na swojej mapie fikcyjną wyspę Ogygia, na której bohater miał spędzić siedem lat u nimfy Kalipso. Ta lokalizacja przez długi czas funkcjonowała na oficjalnych mapach Europy.

Początek XX wieku przyniósł kolejną próbę naukowej rekonstrukcji podróży Odyseusza. Francuski badacz Victor Berard, korzystając z opisów Homera, wiedzy o wiatrach, topografii oraz dawnych żeglarskich podręczników fenickich, przeprowadził rejs trasą bohatera. Według jego interpretacji wyspa Kalipso znajdowała się w pobliżu Gibraltaru, kraina Lotofagów na Dżerbie u wybrzeży Tunezji, a Cyklopi mieli mieszkać w rejonie Neapolu. Itaka zaś, według Berarda, to ta sama wyspa, która dziś nosi tę nazwę.

Nowe spojrzenie na starą zagadkę

W lipcu 2026 roku pojawiła się nowa, rewolucyjna hipoteza dotycząca położenia mitycznej Itaki. Dwaj naukowcy – prof. James Diggle z University of Cambridge oraz prof. John Underhill z University of Aberdeen – opublikowali wyniki swoich badań na łamach czasopisma „Antigone”. Ich zdaniem Homer w „Odysei” nigdy nie użył słowa „wyspa” na określenie Itaki, lecz mówił o niej jako o „ziemi”, „ojczyźnie” i „kraju/prowincji”. Według badaczy, prawdziwą ojczyzną Odyseusza może być nie wyspa Itaka, lecz półwysep Paliki, stanowiący zachodnią część wyspy Kefalonia. Region ten jest równinny i wysunięty na zachód, co zgadza się z opisem Homera. Dodatkowo, jak zauważył Diggle, nazwa „Kefalonia” nie pasowałaby do rytmu heksametru daktylicznego, którym napisany jest epos.

Kino na tropie mitu

„Oszałamiająca uczta”. „Odyseja” Nolana zachwyciła po premierze w Londynie Matt Damon w roli życia, a Robert Pattinson jako genialny złoczyńca. Wielka obsada „Odysei” Christophera Nolana zachwyciła krytyków w Londynie.

Debata naukowa zyskała nowy wymiar za sprawą kinowej premiery „Odysei” w reżyserii Christophera Nolana. Film, którego zdjęcia kręcono w Grecji, Maroku, Włoszech, Islandii, Szkocji i na Saharze Zachodniej, przyciągnął uwagę zarówno miłośników antyku, jak i współczesnej popkultury. W rolę Odyseusza wcielił się Matt Damon, jego syna Telemacha zagrał Tom Holland, a Penelopę – Anne Hathaway. W obsadzie znaleźli się także Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron i Jon Bernthal. Światowa prapremiera filmu odbyła się 6 lipca w Londynie.