Wypłata dopłat bezpośrednich 2026 już ruszyła! Kiedy rolnicy dostaną pieniądze i ile wynoszą dopłaty do hektara?

Szybsza wypłata dopłat bezpośrednich 2026 – ARiMR przekazuje pierwsze przelewy
W 2026 roku rolnicy w całej Polsce mogą liczyć na wcześniejszą wypłatę zaliczek dopłat bezpośrednich. Decyzja o przyspieszeniu przekazywania środków została podjęta przez resort rolnictwa w odpowiedzi na trudną sytuację wielu gospodarstw, które w ostatnich miesiącach poniosły dotkliwe straty, m.in. w wyniku anomalii pogodowych. W poprzednich latach wypłaty dopłat rozpoczynały się w połowie października, tymczasem w tym roku pierwsze środki trafiły do uprawnionych już 8 września.
105 tysięcy rolników z pierwszymi przelewami – ile pieniędzy już przekazano?
Według najnowszych danych, w ciągu pierwszych dwóch dni od uruchomienia systemu wypłat, ARiMR przelała na konta rolników łącznie 918 mln zł, z czego aż 758 mln zł stanowią płatności bezpośrednie, a 160 mln zł to płatności obszarowe ONW. W sumie pierwsze przelewy otrzymało już około 105 tysięcy rolników. W pierwszym tygodniu wypłat kwota ta ma wzrosnąć do nawet 1,5 mld zł, z czego 1,2 mld zł zostanie przekazane w ramach zaliczek dopłat bezpośrednich.
Kiedy wypłata dopłat bezpośrednich 2026? Terminy i harmonogram
Zaliczki dopłat bezpośrednich będą wypłacane od 8 września do 30 listopada 2026 roku. Po tym terminie, od 1 grudnia, ARiMR rozpocznie przekazywanie pozostałej części należnych płatności. Tegoroczny budżet na dopłaty rolnicze wynosi około 19 miliardów złotych, co stanowi jedno z największych wsparć dla sektora rolnego w historii.
Kto otrzyma dopłaty szybciej? Priorytety wypłat dla rolników
W związku z trudną sytuacją na rynku rolnym, ARiMR wprowadziła system priorytetyzacji wypłat. Pierwszeństwo w otrzymaniu zaliczek mają gospodarstwa dotknięte zdarzeniami losowymi, takimi jak klęski żywiołowe czy poważne anomalie pogodowe.
Kolejną grupą priorytetową są rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą, którzy również borykają się z licznymi problemami rynkowymi i pogodowymi.
Resort rolnictwa konsultował szczegółowe kryteria z izbami rolniczymi, które przygotowały listy gospodarstw wymagających natychmiastowej pomocy.
Rodzaje płatności i dopłat rolniczych wypłacanych w 2026 roku
Zaliczki dopłat bezpośrednich w 2026 roku obejmują szeroki wachlarz płatności, m.in.:
- podstawowe wsparcie dochodów do celów zrównoważonego rozwoju,
- płatności redystrybucyjne,
- wsparcie dla młodych rolników,
- płatności związane z produkcją,
- ekoschematy obszarowe (w tym rolnictwo węglowe, integrowana produkcja roślin, biologiczna uprawa, uprawy roślin miododajnych, materiał siewny),
- płatności dla małych gospodarstw,
- przejściowe wsparcie krajowe,
- płatności ONW,
- płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne,
- płatności ekologiczne,
- premie z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych.
Wyjątkiem jest ekoschemat “Dobrostan zwierząt”, którego wypłata została przesunięta ze względu na trwające kontrole administracyjne i konieczność uzupełnienia dokumentacji przez rolników.
Ile wynoszą dopłaty bezpośrednie do hektara w 2026 roku?
Szacunkowe stawki dopłat bezpośrednich do hektara w 2026 roku zostały określone w rozporządzeniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 września 2026 r. Zaliczki wypłacane od września stanowią 75 proc. szacowanej kwoty, co oznacza, że:
- podstawowe wsparcie dochodów wynosi ok. 327,17 zł/ha (pełna stawka: 436,23 zł/ha),
- płatność redystrybucyjna to 134,34 zł/ha (pełna stawka: 179,12 zł/ha),
- wsparcie dla młodych rolników to 186,53 zł/ha (pełna stawka: 248,70 zł/ha),
- płatność dla małych gospodarstw to 706,07 zł/ha (pełna stawka: 941,42 zł/ha),
- uzupełniająca płatność podstawowa to 36,03 zł/ha (pełna stawka: 48,04 zł/ha).
Ostateczna kwota przelewu zależy od powierzchni zatwierdzonej przez ARiMR oraz wyników kontroli administracyjnej. Stawki na ten moment są szacunkowe i mogą jeszcze ulec zmianie – finalne wartości zostaną podane przed rozpoczęciem wypłat końcowych.
Kiedy wypłata dopłat bezpośrednich trafi na konto? Sprawdź swoje dane w ARiMR
Nie wszyscy rolnicy otrzymają przelewy jednocześnie. Kolejność wypłat zależy od sytuacji gospodarstwa oraz poprawności danych zgłoszonych do ARiMR, w szczególności numeru rachunku bankowego. Agencja przypomina, że środki przekazywane są wyłącznie na konto wskazane w ewidencji producentów. W przypadku zmiany rachunku należy niezwłocznie zaktualizować dane – można to zrobić elektronicznie lub osobiście w biurze powiatowym ARiMR.
Co zrobić, jeśli nie otrzymałeś jeszcze przelewu?
Brak przelewu w pierwszych dniach wypłat nie oznacza, że rolnik został pominięty. ARiMR realizuje płatności stopniowo, a priorytet mają gospodarstwa wymagające natychmiastowej pomocy. Każdy uprawniony rolnik powinien otrzymać zaliczkę do końca listopada 2026 roku. W przypadku wątpliwości warto sprawdzić status wniosku w systemie ARiMR lub skontaktować się z lokalnym biurem Agencji.