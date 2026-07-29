Rolnicy muszą się spieszyć. Kończy się czas na rozliczenie inwestycji z KPO

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31 lipca mija termin, w którym część beneficjentów Krajowego Planu Odbudowy musi zakończyć inwestycje i złożyć wniosek o płatność. To ostatni moment na dopełnienie formalności - przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kto musi złożyć wniosek do końca lipca?

Do 31 lipca 2026 roku beneficjenci realizujący inwestycje w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności mają obowiązek zakończyć swoje przedsięwzięcia oraz złożyć odpowiedni wniosek o płatność. Termin ten dotyczy wyłącznie projektów objętych harmonogramem programu i nie podlega przedłużeniu.

Jak podkreśla Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, obowiązek ten obejmuje m.in. inwestycje związane z budową lub modernizacją centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz rolno-spożywczych rynków hurtowych. Dotyczy to również przedsięwzięć realizowanych przez rolników, rybaków oraz przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem lub wprowadzaniem produktów do obrotu.

Jakie działania należy podjąć?

Rolnicy i inni beneficjenci powinni upewnić się, że wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy, a niezbędna dokumentacja jest kompletna. Do końca lipca należy:

zakończyć realizację inwestycji objętej umową,

przygotować wymagane dokumenty,

złożyć wniosek o płatność do ARiMR.

Warto sprawdzić, czy nie brakuje żadnych dokumentów potrzebnych do rozliczenia inwestycji, aby uniknąć problemów z wypłatą środków.

31 października - kolejny ważny termin

Jest jeszcze drugi ważny termin, o którym należy pamiętać. Do 31 października 2026 roku inwestycje powinny zakończyć:

szkoły rolnicze,

jednostki doradztwa rolniczego,

podmioty inwestujące w rozwiązania związane z rolnictwem 4.0.

Również w ich przypadku do końca października należy złożyć wniosek o płatność.

Chodzi przede wszystkim o przedsięwzięcia związane z cyfryzacją, nowoczesnymi systemami zarządzania produkcją, technologiami precyzyjnymi i rozwiązaniami demonstracyjnymi wykorzystywanymi w kształceniu oraz doradztwie.

Co ważne, szkoły rolnicze i jednostki doradztwa rolniczego muszą jednak pamiętać o jeszcze jednej dacie - do 31 lipca 2026 roku powinny złożyć wnioski zaliczkowe. Oznacza to, że choć ostateczny termin zakończenia inwestycji przypada dopiero na koniec października, dokumenty dotyczące zaliczki trzeba przekazać znacznie wcześniej. Niezłożenie wniosku w terminie może wpłynąć na sposób finansowania dalszej realizacji przedsięwzięcia.

Więcej informacji na temat terminów i zasad rozliczania inwestycji można znaleźć na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.