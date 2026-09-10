Ważne orzeczenie w sprawie polskich frankowiczów. Chodzi o zasady rozliczeń

Ważne stanowisko ws. frankowiczów
Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) odpowiedział na pytania Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczące sposobu rozliczania nieważnych umów frankowych. Trybunał uznał, że prawo UE nie nakazuje stosowania żadnego konkretnego modelu: ani rozpatrywania roszczeń banku i klienta oddzielnie, ani ich wzajemnego potrącenia.
Oznacza to, że sąd może zastosować tzw. teorię salda, jeśli pozwala na to polskie prawo. Polega ona na tym, że sąd porównuje, ile bank wypłacił kredytobiorcy i ile kredytobiorca oddał bankowi, a następnie zasądza tylko różnicę.
TSUE: Nie można osłabiać ochrony konsumenta
Przykładowo, gdyby bank wypłacił klientowi 300 tys. zł kredytu, a klient wpłacił bankowi 350 tys. zł, to zastosowanie teorii salda oznaczałoby rozliczenie tych kwot i zasądzenie na rzecz konsumenta 50 tys. zł.
TSUE zastrzegł, że takie rozwiązanie nie może osłabiać ochrony konsumenta. Sąd musi też poinformować go o konsekwencjach unieważnienia umowy i potrącenia należności oraz uwzględnić jego stanowisko.