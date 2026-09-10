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Ważne orzeczenie w sprawie polskich frankowiczów. Chodzi o zasady rozliczeń

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 10 września (10:41)

Prawo UE co do zasady nie zabrania, by po unieważnieniu umowy kredytu frankowego sąd rozliczył wzajemne należności banku i konsumenta i zasądził jedynie różnicę między nimi – orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie polskich frankowiczów. Sąd może więc porównać, ile bank wypłacił kredytobiorcy i ile kredytobiorca oddał bankowi, a następnie zasądzić tylko różnicę.

Ważne orzeczenie w sprawie polskich frankowiczów. Chodzi o zasady rozliczeń
TSUE orzekł ws. polskich frankowiczów/zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • TSUE orzekł, że sądy mogą stosować „teorię salda” przy rozliczaniu unieważnionej umowy.
  • Rozliczenie polega na zasądzeniu tylko różnicy wypłaty i wpłat.
  • Jakie warunki postawił TSUE?
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Ważne stanowisko ws. frankowiczów

Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) odpowiedział na pytania Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczące sposobu rozliczania nieważnych umów frankowych. Trybunał uznał, że prawo UE nie nakazuje stosowania żadnego konkretnego modelu: ani rozpatrywania roszczeń banku i klienta oddzielnie, ani ich wzajemnego potrącenia.

Oznacza to, że sąd może zastosować tzw. teorię salda, jeśli pozwala na to polskie prawo. Polega ona na tym, że sąd porównuje, ile bank wypłacił kredytobiorcy i ile kredytobiorca oddał bankowi, a następnie zasądza tylko różnicę.

TSUE: Nie można osłabiać ochrony konsumenta

Przykładowo, gdyby bank wypłacił klientowi 300 tys. zł kredytu, a klient wpłacił bankowi 350 tys. zł, to zastosowanie teorii salda oznaczałoby rozliczenie tych kwot i zasądzenie na rzecz konsumenta 50 tys. zł.

TSUE zastrzegł, że takie rozwiązanie nie może osłabiać ochrony konsumenta. Sąd musi też poinformować go o konsekwencjach unieważnienia umowy i potrącenia należności oraz uwzględnić jego stanowisko.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: TSUE bank kredyt
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