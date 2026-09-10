Ważne orzeczenie w sprawie polskich frankowiczów. Chodzi o zasady rozliczeń

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Prawo UE co do zasady nie zabrania, by po unieważnieniu umowy kredytu frankowego sąd rozliczył wzajemne należności banku i konsumenta i zasądził jedynie różnicę między nimi – orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie polskich frankowiczów. Sąd może więc porównać, ile bank wypłacił kredytobiorcy i ile kredytobiorca oddał bankowi, a następnie zasądzić tylko różnicę.

Ważne stanowisko ws. frankowiczów

Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) odpowiedział na pytania Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczące sposobu rozliczania nieważnych umów frankowych. Trybunał uznał, że prawo UE nie nakazuje stosowania żadnego konkretnego modelu: ani rozpatrywania roszczeń banku i klienta oddzielnie, ani ich wzajemnego potrącenia.

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Oznacza to, że sąd może zastosować tzw. teorię salda, jeśli pozwala na to polskie prawo. Polega ona na tym, że sąd porównuje, ile bank wypłacił kredytobiorcy i ile kredytobiorca oddał bankowi, a następnie zasądza tylko różnicę.

TSUE: Nie można osłabiać ochrony konsumenta

Przykładowo, gdyby bank wypłacił klientowi 300 tys. zł kredytu, a klient wpłacił bankowi 350 tys. zł, to zastosowanie teorii salda oznaczałoby rozliczenie tych kwot i zasądzenie na rzecz konsumenta 50 tys. zł.

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TSUE zastrzegł, że takie rozwiązanie nie może osłabiać ochrony konsumenta. Sąd musi też poinformować go o konsekwencjach unieważnienia umowy i potrącenia należności oraz uwzględnić jego stanowisko.