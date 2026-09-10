Wyższe ceny na ważnej autostradzie. Jest sposób, aby zapłacić nieco mniej

Drożej na odcinku Konin – Nowy Tomyśl
Nowy cennik wchodzi w życie 11 września 2026 r. Zmiany oznaczają podwyżki dla odcinka Konin – Nowy Tomyśl w przypadku płatności tradycyjnych (bez wykorzystania videotollingu). Przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków na tej trasie będzie kosztować:
- 21 zł – motocykle, drożej o 1 zł;
- 41 zł – pojazdy osobowe o dwóch osiach, drożej o 1 zł;
- 71 zł – pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami, drożej o 2 zł;
- 108 zł – pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami, drożej o 3 zł;
- 165 zł – pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami, drożej o 5 zł;
- 410 zł – pojazdy ponadnormatywne, drożej o 10 zł.
Na trasie Konin – Nowy Tomyśl, dwa z trzech 50-kilometrowych odcinków można opłacić elektronicznie (za pomocą videotollingu). Wówczas – w myśl nowego cennika – za te dwa odcinki opłata jest nieco niższa.
Taniej w przypadku płatności elektronicznych
Piątkowa zmiana stawek zakłada niższe opłaty na każdej z bramek między Koninem a Poznaniem dla kierowców, którzy zapłacą elektronicznie za pomocą videotollingu. Chodzi o specjalny system, który sczytuje numery rejestracyjne samochodów i pobiera opłatę automatycznie i bezpośrednio np. z karty płatniczej. Chcąc skorzystać z tej opcji, trzeba założyć konto w systemie.
Dla kierowców korzystających z tej usługi przewidziano niższe stawki między Koninem a Poznaniem. Jak przekazała Autostrada Wielkopolska, na PPO Nagradowice i PPO Lądek, płatność za 50 km odcinek wynosić będzie:
- 20 zł – motocykle, stawka niższa o 1 zł;
- 39 zł – pojazdy osobowe o dwóch osiach, stawka niższa o 2 zł;
- 67 zł – pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami, stawka niższa o 4 zł;
- 105 zł – pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami, stawka niższa o 3 zł;
- 160 zł – pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami, stawka niższa o 5 zł;
- 410 zł – pojazdy ponadnormatywne, nie dotyczy.
Tak oto przed zmianami podróż samochodem osobowym na trasie Konin – Poznań kosztuje 80 zł. Zgodnie z nowym cennikiem, płacąc elektronicznie, opłata wyniesie 78 zł, a tradycyjnie – 82 zł.
Z kolei jadąc osobówką na trasie Konin – Nowy Tomyśl (która obecnie kosztuje 120 zł), za pomocą videotollingu zapłacimy 119 zł (39 zł + 39 zł + 41 zł), a tradycyjnie – 123 zł (41 zł + 41 zł + 41 zł).