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Wyższe ceny na ważnej autostradzie. Jest sposób, aby zapłacić nieco mniej

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 10 września (10:28)

Kierowców czeka podwyżka cen na płatnym fragmencie autostrady A2 między Koninem a Nowym Tomyślem. Jednocześnie zmiany wprowadzają niższe stawki dla użytkowników opłat elektronicznych (videotolling), na części tej trasy (między Koninem a Poznaniem).

Wyższe ceny na ważnej autostradzie. Jest sposób, aby zapłacić nieco mniej
Nowe stawki na autostradzie A2/zdjęcie ilustracyjne/fot. Lukasz Gdak /East News
  • Od 11 września 2026 r. wzrosną opłaty za przejazd autostradą A2 między Koninem a Nowym Tomyślem.
  • Kierowcy korzystający z elektronicznego poboru opłat zapłacą nieco mniej na odcinku Konin – Poznań.
  • Ile będzie kosztować przejazd tą trasą?
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Drożej na odcinku Konin – Nowy Tomyśl

Nowy cennik wchodzi w życie 11 września 2026 r. Zmiany oznaczają podwyżki dla odcinka Konin – Nowy Tomyśl w przypadku płatności tradycyjnych (bez wykorzystania videotollingu). Przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków na tej trasie będzie kosztować:

  • 21 zł – motocykle, drożej o 1 zł;
  • 41 zł – pojazdy osobowe o dwóch osiach, drożej o 1 zł;
  • 71 zł – pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami, drożej o 2 zł;
  • 108 zł – pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami, drożej o 3 zł;
  • 165 zł – pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami, drożej o 5 zł;
  • 410 zł – pojazdy ponadnormatywne, drożej o 10 zł.

Na trasie Konin – Nowy Tomyśl, dwa z trzech 50-kilometrowych odcinków można opłacić elektronicznie (za pomocą videotollingu). Wówczas – w myśl nowego cennika – za te dwa odcinki opłata jest nieco niższa.

Taniej w przypadku płatności elektronicznych

Piątkowa zmiana stawek zakłada niższe opłaty na każdej z bramek między Koninem a Poznaniem dla kierowców, którzy zapłacą elektronicznie za pomocą videotollingu. Chodzi o specjalny system, który sczytuje numery rejestracyjne samochodów i pobiera opłatę automatycznie i bezpośrednio np. z karty płatniczej. Chcąc skorzystać z tej opcji, trzeba założyć konto w systemie.

Dla kierowców korzystających z tej usługi przewidziano niższe stawki między Koninem a Poznaniem. Jak przekazała Autostrada Wielkopolska, na PPO Nagradowice i PPO Lądek, płatność za 50 km odcinek wynosić będzie:

  • 20 zł – motocykle, stawka niższa o 1 zł;
  • 39 zł – pojazdy osobowe o dwóch osiach, stawka niższa o 2 zł;
  • 67 zł – pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami, stawka niższa o 4 zł;
  • 105 zł – pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami, stawka niższa o 3 zł;
  • 160 zł – pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami, stawka niższa o 5 zł;
  • 410 zł – pojazdy ponadnormatywne, nie dotyczy.

Tak oto przed zmianami podróż samochodem osobowym na trasie Konin – Poznań kosztuje 80 zł. Zgodnie z nowym cennikiem, płacąc elektronicznie, opłata wyniesie 78 zł, a tradycyjnie – 82 zł.

Z kolei jadąc osobówką na trasie Konin – Nowy Tomyśl (która obecnie kosztuje 120 zł), za pomocą videotollingu zapłacimy 119 zł (39 zł + 39 zł + 41 zł), a tradycyjnie – 123 zł (41 zł + 41 zł + 41 zł).


Źródło: RMF24
Tagi: Autostrada A2
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