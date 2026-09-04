Szok na stacjach paliw. Ceny skoczyły o ponad złotówkę, a prognozy są bezlitosne

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Kierowcy muszą przygotować się na dalszy wzrost wydatków przy dystrybutorach. Analitycy e-petrol.pl są zdania, że podwyżki cen w hurcie dopiero zaczynają być widoczne na stacjach, a w przyszłym tygodniu litr benzyny może kosztować niemal 8 złotych. Drożeć ma także olej napędowy.

W pierwszym wrześniowym notowaniu średnia cena benzyny E10 wynosi 7,63 zł za litr – wynika z danych serwisu e-petrol.pl. Za litr oleju napędowego kierowcy płacą średnio 8,39 zł, a autogazu - 2,89 zł. W porównaniu z ostatnimi maksymalnymi cenami publikowanymi przez Ministerstwo Energii benzyna podrożała o 1,06 zł za litr, a diesel o 1,03 zł.

Przypomnijmy, że od początku września nie obowiązuje już obniżona stawka VAT na wybrane paliwa. Powrót podatku do poziomu 23 proc. przełożył się na wzrost cen na stacjach o ponad złotówkę na litrze.

Zapowiedzi podwyżek wywołały wzmożony ruch na stacjach paliw pod koniec sierpnia. W ostatnim dniu miesiąca kierowcy masowo tankowali przed zmianą stawek, a na części obiektów pojawiły się przejściowe braki.

Będzie jeszcze drożej

Zdaniem analityków e-petrol.pl, wzrost cen nie wyhamuje w najbliższych dniach. Eksperci wskazują, że dynamiczne podwyżki w krajowym hurcie będą stopniowo przenoszone na rynek detaliczny.

W kolejnym tygodniu września benzyna E10 może kosztować od 7,83 do 7,99 zł za litr. Prognozowany przedział dla diesla to 8,79-8,87 zł za litr, a dla autogazu – 2,90-2,99 zł/l.

Rekordowo drogi hurt i napięcia na rynku ropy naftowej

Hurtowe notowania benzyny 95-oktanowej po raz pierwszy od 2022 roku przekroczyły 6 tys. zł za metr sześcienny. Diesel ponownie kosztuje w hurcie ponad 7 tys. zł za metr sześcienny - po raz pierwszy od marca.

Krajowi producenci wyceniają obecnie metr sześcienny benzyny bezołowiowej 95 średnio na 6358,40 zł, a oleju napędowego na 7073 zł. W porównaniu z końcem sierpnia oznacza to wzrost odpowiednio o 447,20 zł i 554 zł.

Na ceny wpływa też sytuacja na międzynarodowym rynku naftowym. Cena ropy naftowej w ostatnich dniach wyraźnie przekraczała 90 dolarów za baryłkę. E-petrol.pl zwraca uwagę na napięcia geopolityczne oraz problemy logistyczne.

Wśród czynników podbijających ceny wymieniono m.in. ataki na rafinerie na Bliskim Wschodzie i w Rosji, niskie zapasy paliw w hubie Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia oraz niski poziom wody na Renie, utrudniający transport barkami.

Dodatkową presję na rynek wywołał wzrost marż rafineryjnych dla benzyny Eurobob E5. W środę osiągnęły one 62,07 dolara za baryłkę, zbliżając się do rekordu z czerwca 2022 roku. Dzień wcześniej wynosiły 55,62 dolara.