Nowe ceny paliw. Tyle zapłacimy dzisiaj

RMF24

Ceny paliw wzrosły dzisiaj nawet o ponad złotówkę za litr. Jest to pokłosie tego, że o północy - po dwóch tygodniach - wygaszony został rządowy program CPN, czyli "Ceny Paliwa Niżej". Jak informuje reporter RMF FM, który jest na stacji benzynowej przy Wisłostradzie w Warszawie, za litr bezołowiowej 95-tki zapłacimy tam dziś 7,64 zł. Olej napędowy kosztuje natomiast 8,49 zł.

W poniedziałek, ostatniego dnia wakacji, na wielu stacjach benzynowych w Polsce można było zobaczyć kolejki. 31 sierpnia był bowiem ostatnim dniem obowiązywania tzw. pakietu CPN. Z kolei na stacjach w Zakopanem i okolicznych miejscowościach zaczęło nawet brakować paliwa. Po godz. 20 niektóre stacje zamknięto. Informowali nas o tym nasi Słuchacze - również m.in. z Krakowa - na Gorącą Linię RMF FM.

Dzisiaj, 1 września, ceny paliw wzrosły nawet o ponad złotówkę za litr. Analitycy przewidują, że wciąż napięta sytuacja w Zatoce Perskiej, wywołana atakiem USA i Izraela na Iran, do którego doszło 28 lutego tego roku, nie daje dużych szans, że paliwo będzie tańsze.

Ceny paliw 1 września. Tyle dzisiaj zapłacimy

O północy 1 września wrócił wyższy VAT na paliwa, co oznacza, że nie ma już górnych limitów cen. Litr bezołowiowej 95-tki w całym kraju kosztuje ponad 7 zł. Litr diesla - ponad 8 zł.

Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, który jest z naszym wozem satelitarnym w okolicy jednej ze stacji benzynowych przy Wisłostradzie w Warszawie informuje, że tankujący tam kierowcy za litr 95-tki zapłacą 7,64 zł. Wczoraj maksymalna cena wynosiła 6,64 zł, co oznacza wzrost dokładnie o złotówkę. Olej napędowy kosztuje tu 8,49 zł, a wczoraj było 7,31. Większość kierowców mówi naszemu reporterowi, że zatankowali wczoraj, jeszcze gdy było taniej.

Od dzisiaj kierowcom pozostaje szukać stacji, gdzie ceny są trochę niższe i omijać te przy drogach ekspresowych i autostradach, gdzie niemal zawsze jest drożej.