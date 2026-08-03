Nowa trasa dla statków w cieśninie Ormuz. Iran bliski porozumienia z Omanem

RMF24

Teheran jest bliski porozumienia z Omanem w sprawie nowej trasy dla statków w cieśninie Ormuz – oznajmił rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei. W wypowiedzi dla państwowej telewizji nową drogę określił jako „ani północną, ani południową” i akceptowalną dla obu stron.

Według rzecznika irańskiego MSZ Iran i Oman są bliskie porozumienia, które respektowałoby ich suwerenność i chroniłoby „interesy narodowe i bezpieczeństwo”. Dodał jednocześnie, że porozumienie „nie ma nic wspólnego z otwarciem bądź utrzymaniem zamknięcia” cieśniny Ormuz. Jej zamknięcie - oznajmił Baghaei - nastąpiło z powodu „nierespektowania przez Stany Zjednoczone ich zobowiązań”.

Propozycje Omanu

Pod koniec ubiegłego miesiąca Oman zaproponował wytyczenie przez cieśninę Ormuz trzech tras: jednej przez wody terytorialne Iranu, drugiej przez wody omańskie i trzeciej, leżącej pośrodku drogi „międzynarodowej”. Jednak wiceszef MSZ Kazem Gharibabadi powiedział, że odrzuca przedstawioną przez Oman propozycję zarządzania cieśniną.

Wcześniej szef MSZ Iranu Abbas Aragczi mówił, że negocjacje z Omanem są „na dobrej drodze i znajdują się na końcowym etapie”. Władze Omanu nie skomentowały tych doniesień.



Iran zablokował ruch przez Ormuz po tym, gdy 28 lutego został zaatakowany przez USA i Izrael. Teheran dąży obecnie do przejęcia kontroli nad tym szlakiem, leżącym na wodach terytorialnych Iranu i Omanu.

W przyjętym 17 czerwca wstępnym porozumieniu rozejmowym USA z Iranem zapisano, że forma przyszłej administracji Ormuzem zostanie ustalona przez Iran i Oman.