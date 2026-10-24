Jakie ceny paliw w weekend i w przyszłym tygodniu? Sprawdź, za ile zatankujesz

RMF24

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Od dziś kierowcy mogą liczyć na niższe ceny benzyny na stacjach paliw. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, maksymalna cena litra benzyny 95 spadła do 6,51 zł, a benzyny 98 do 7,21 zł. Cena oleju napędowego pozostała bez zmian i wynosi 7,99 zł za litr. Nowe stawki obowiązują do poniedziałku. Jakie ceny zobaczymy na stacjach od wtorku? Czy będzie drożej?

Od dziś do poniedziałku maksymalna cena litra benzyny 95 wynosi 6,51 zł, benzyny 98 - 7,21 zł, a oleju napędowego - 7,99 zł - wynika z obwieszczenia Ministra Energii.

W porównaniu z piątkiem spadły ceny benzyny a ceny diesla zostały bez zmian.

Nowe przepisy i kary dla stacji

Wprowadzenie maksymalnych cen paliw to element trzeciej odsłony rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN), który ma na celu ograniczenie wzrostu cen na stacjach i zmniejszenie kosztów tankowania dla kierowców. Za nieprzestrzeganie ustalonych maksymalnych cen grozi kara nawet do 1 mln zł.

Skąd pieniądze na obniżki?

Nowe przepisy przewidują czasowe obniżenie akcyzy i VAT na paliwa płynne. Finansowanie tych działań pochodzi z nowego podatku nałożonego na koncerny paliwowe osiągające ponadprzeciętne zyski.

„Według założeń rządu wartość trzeciego pakietu wsparcia cen paliw, który będzie obowiązywał do końca 2026 r., może wynieść około 5 mld zł” – wynika z rządowych szacunków.

Pierwsza odsłona pakietu CPN została wprowadzona pod koniec marca w reakcji na wzrost cen ropy naftowej związany z konfliktem USA i Izraela z Iranem. Wówczas czasowo obniżono VAT i akcyzę na benzyny i olej napędowy oraz wprowadzono mechanizm ceny maksymalnej. Druga odsłona programu obowiązywała w sierpniu, jednak bez obniżki akcyzy.

Co dalej z cenami paliw na stacjach?

Kolejne decyzje dotyczące maksymalnych cen paliw poznamy już 26 października, czyli w poniedziałek.

Z kolei według analityków e-petrol od wtorku do 1 listopada kierowcy mogą spodziewać się stosunkowo stabilnych cen paliw, ale nie wszystkie rodzaje paliw będą kosztować mniej niż w tym tygodniu

Analitycy prognozują, że w przyszłym tygodniu ceny benzyny 95 wyniosą od 6,45 do 6,57 zł/l, benzyny 98 – od 7,12 do 7,25 zł/l, oleju napędowego - 7,90–8,02 zł/l, a autogazu – 3,59–3,70 zł/l.



Prognozy należy jednak traktować z ostrożnością, ponieważ rozwój sytuacji geopolitycznej i zmiany na światowych rynkach surowców mogą wpłynąć na dalsze kształtowanie się cen przy dystrybutorach – zaznaczyli eksperci w komentarzu.

średnie ceny paliw w Polsce 2023 / PAP