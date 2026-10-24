Jakie ceny paliw w weekend i w przyszłym tygodniu? Sprawdź, za ile zatankujesz

Od dziś do poniedziałku maksymalna cena litra benzyny 95 wynosi 6,51 zł, benzyny 98 - 7,21 zł, a oleju napędowego - 7,99 zł - wynika z obwieszczenia Ministra Energii.
W porównaniu z piątkiem spadły ceny benzyny a ceny diesla zostały bez zmian.
Nowe przepisy i kary dla stacji
Wprowadzenie maksymalnych cen paliw to element trzeciej odsłony rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN), który ma na celu ograniczenie wzrostu cen na stacjach i zmniejszenie kosztów tankowania dla kierowców. Za nieprzestrzeganie ustalonych maksymalnych cen grozi kara nawet do 1 mln zł.
Skąd pieniądze na obniżki?
Nowe przepisy przewidują czasowe obniżenie akcyzy i VAT na paliwa płynne. Finansowanie tych działań pochodzi z nowego podatku nałożonego na koncerny paliwowe osiągające ponadprzeciętne zyski.
„Według założeń rządu wartość trzeciego pakietu wsparcia cen paliw, który będzie obowiązywał do końca 2026 r., może wynieść około 5 mld zł” – wynika z rządowych szacunków.
Pierwsza odsłona pakietu CPN została wprowadzona pod koniec marca w reakcji na wzrost cen ropy naftowej związany z konfliktem USA i Izraela z Iranem. Wówczas czasowo obniżono VAT i akcyzę na benzyny i olej napędowy oraz wprowadzono mechanizm ceny maksymalnej. Druga odsłona programu obowiązywała w sierpniu, jednak bez obniżki akcyzy.
Co dalej z cenami paliw na stacjach?
Kolejne decyzje dotyczące maksymalnych cen paliw poznamy już 26 października, czyli w poniedziałek.
Z kolei według analityków e-petrol od wtorku do 1 listopada kierowcy mogą spodziewać się stosunkowo stabilnych cen paliw, ale nie wszystkie rodzaje paliw będą kosztować mniej niż w tym tygodniu
Analitycy prognozują, że w przyszłym tygodniu ceny benzyny 95 wyniosą od 6,45 do 6,57 zł/l, benzyny 98 – od 7,12 do 7,25 zł/l, oleju napędowego - 7,90–8,02 zł/l, a autogazu – 3,59–3,70 zł/l.
Prognozy należy jednak traktować z ostrożnością, ponieważ rozwój sytuacji geopolitycznej i zmiany na światowych rynkach surowców mogą wpłynąć na dalsze kształtowanie się cen przy dystrybutorach – zaznaczyli eksperci w komentarzu.