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Donald Trump eskaluje retorykę wobec Iranu przed wyborami połówkowymi, które odbędą się 3 listopada. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że gdyby Waszyngton tego chciał, amerykańska armia mogłaby przejąć cały Iran i zabrać jego ropę. „Możemy przeprowadzić kolejną małą 'Epic Fury'” - stwierdził na wiecu na Florydzie, używając określenia stosowanego przez wojsko w odniesieniu do wojny z Iranem.

Prezydent Donald Trump powiedział, że USA mogą przeprowadzić kolejną operację wojskową przeciwko Iranowi.

Możemy przeprowadzić kolejną małą 'Epic Fury' - stwierdził Trump podczas wiecu na Florydzie, nawiązując do nazwy operacji używanej przez amerykańskie wojsko „Epicka Furia”. Nie podał jednak szczegółów.

Trump powiedział, że USA mogłyby szybko zakończyć wojnę, ale jednocześnie głośno zastanawiał się, czy Waszyngton powinien dążyć do szybkiego finału, czy raczej pozwolić, by konflikt wygasł stopniowo.

USA redukują personel ambasad w czterech krajach Bliskiego Wschodu

W piątek agencja Associated Press i portal Axios podały, że amerykański wywiad ostrzegł sekretarza stanu Marka Rubia o irańskich planach ataków przeciwko dyplomatom USA na Bliskim Wschodzie. Departament Stanu zarządził redukcję obsady placówek w czterech krajach regionu.

Według cytowanej przez AP i Axios notatki dyrektora Wywiadu Narodowego do Rubia, amerykański wywiad ustalił, że Iran „znacznie nasilił” swoje działania, a plany osiągnęły „zaawansowany etap” zarówno na Bliskim Wschodzie, jak i „pewnych innych krajach”.

Notatka miała pojawić się tuż po tym, jak Departament Stanu ogłosił redukcję personelu w ambasadach w Jordanii, Libanie, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Według urzędników cytowanych przez AP, ruch ten był związany z zagrożeniami ze strony Iranu i sprzymierzonej z nim jemeńskiej bojówki Hutich.

Końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać

28 lutego USA i Izrael zaatakowały Iran, na co Teheran odpowiedział własnymi uderzeniami w Izrael oraz państwa Zatoki Perskiej, w których znajdują się amerykańskie bazy. Amerykańsko-izraelskie ataki na Iran oraz izraelskie uderzenia w Libanie doprowadziły do śmierci tysięcy ludzi i zmusiły miliony do opuszczenia swoich domów. Wojna spowodowała wzrost cen ropy i gazu na całym świecie.