GUS podał nowe dane na temat bezrobocia w Polsce

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Stopa bezrobocia w Polsce we wrześniu utrzymała się na poziomie 5,8 proc. – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, stopa bezrobocia we wrześniu 2026 roku wyniosła 5,8 proc., dokładnie tyle samo, co miesiąc wcześniej. To potwierdzenie wcześniejszych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

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Liczba bezrobotnych minimalnie w dół

We wrześniu w urzędach pracy zarejestrowanych było 907 tysięcy osób bez pracy. To niewielki spadek w porównaniu do sierpnia, kiedy liczba ta wynosiła 909,5 tysiąca. Oznacza to, że w ciągu miesiąca liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 2,5 tysiąca osób. Eksperci podkreślają jednak, że to kosmetyczna zmiana, która nie wpływa znacząco na ogólną sytuację na rynku pracy.

Wzrost nowych rejestracji

Zdecydowanie bardziej niepokojący jest wzrost liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych. We wrześniu do urzędów pracy zgłosiło się 108,9 tysiąca osób, podczas gdy w sierpniu było ich 87,6 tysiąca.