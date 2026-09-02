Holendrzy wywieźli z USA i Kanady swoje złoto. Wskazali jeden powód

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Holenderski bank centralny (DNB) potwierdził, że z USA i Kanady wywieziono złoto o wartości miliardów dolarów i przeniesiono je do Londynu. Holendrzy tłumaczą ten krok „rosnącymi niepokojami geopolitycznymi”. O sprawie informuje BBC.

De Nederlandsche Bank poinformował w środę, że 86 ton złota zostało wywiezionych z USA i Kanady w ramach skomplikowanej operacji, która trwała kilka miesięcy. Obecnie złoto jest przechowywane w Banku Anglii.

Holendrzy stwierdzili, że złoto przechowywane w Banku Anglii „uważane jest za najłatwiej zbywalne na świecie”, a co za tym idzie, jest łatwiej dostępne dla nich w czasie kryzysu, niż gdyby nadal znajdowało się w USA lub Kanadzie.

Prezes holenderskiego banku centralnego Olaf Sleijpen powiedział, że posunięcie to jest „konieczne, aby wzmocnić odporność i gotowość”.

Decyzja o przenosinach złota zapadła w trakcie trwającego sporu handlowego między USA i Kanadą (oba kraje ogłosiły wprowadzenie nowych ceł).

Jak przeniesiono holenderskie złoto?

DNB podało, że transfer rozpoczął się w marcu, a zakończył w sierpniu. Przetransportowano w tym okresie 27 ton sztabek złota z Nowego Jorku i Ottawy do Zeist w Holandii. Podobną ilość przetransportowano następnie do Londynu, bez konieczności przetapiania sztabek.

Nie ujawniono dokładnie, w jaki sposób przetransportowano przez Ocean Atlantycki tak dużą ilość złota.

Pozostała część transakcji została zrealizowana poprzez sprzedaż złota w Nowym Jorku i jego odkupienie w Londynie.

„Połączenie procesów kupna i sprzedaży oraz fizycznego transportu pozwoliło DNB rozłożyć ryzyko związane z tak skomplikowaną operacją fizycznego przenoszenia złota” – czytamy w oświadczeniu DNB.

De Nederlandsche Bank nie sprecyzował, co miał na myśli, pisząc w komunikacie o „niepokojach geopolitycznych”. Można się domyślać, że holenderscy bankierzy z niepokojem patrzą na USA, które prowadzą wojnę w Iranem, poważnie wpływając tym samym na handel światowy.

Złoto Holandii

Przed środowym ogłoszeniem DNB posiadał 31,3 proc. swojego złota w Nowym Jorku i 19,7 proc w Ottawie. Obecnie udział ten spadł do 18,5 proc. w obu krajach.

DNB podał, że całkowite zasoby złota w Holandii na koniec 2025 r. wynosiły 612,4 ton, a ich wartość szacowano na 72,2 mld euro.

Po przeprowadzce udział banku w złocie w Londynie wzrósł z 18,1 proc. do 32,1 proc., podczas gdy 30,8 proc. jego rezerw nadal znajduje się w Holandii.

Złoto NBP

Dla porównania: na koniec lipca 2026 r. NBP miał w swoich rezerwach około 640,2 ton złota.

Według danych z końca 2025 roku NBP posiadał 105 ton złota w Polsce, 195 ton w USA (Fed Nowy Jork) i 250 ton w Wielkiej Brytanii (BoE Londyn). Tym samym niecałe 20 proc. kruszcu znajdowało się w kraju, a reszta za granicą.

Obecny poziom oznacza, że do realizacji celu NBP, którym jest zgromadzenie 700 ton złota, brakuje około 60 ton.