Glapiński obejmuje departamenty. NBP ze zmienioną strukturą

Przyporządkowanie pozostałych departamentów do innych członków zarządu NBP nie zmieniło się, w tym członek zarządu NBP Paweł Mucha od marca 2023 r. nadal nie nadzoruje żadnego departamentu.
Zbyt mały zarząd NBP?
Obecny zarząd NBP liczy minimalną przewidzianą prawem liczbę 6 osób, więc jeżeli wakat po Lipińskim nie zostanie uzupełniony, liczba członków zarządu spadłaby poniżej poziomu wymaganego ustawą o NBP.
Prezydent Karol Nawrocki ponownie przekazał w październiku do kontrasygnaty premiera wnioski o powołanie do zarządu NBP trzech obecnych członków RPP Ludwika Koteckiego, Przemysława Litwiniuka, Marcina Zarzeckiego oraz byłej wiceprezes NBP w latach 2020-26 Marty Kightley.
Zgodnie z ustawą w skład zarządu Narodowego Banku Polskiego wchodzi prezes banku centralnego oraz od sześciu do ośmiu członków, w tym dwóch wiceprezesów. Kadencja członków zarządu trwa 6 lat, a ta sama osoba nie może pełnić tej funkcji dłużej niż dwie kolejne kadencje.
Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez prezydenta na wniosek prezesa NBP. Jednakże zgodnie z konstytucją, co do zasady akty urzędowe prezydenta wymagają kontrasygnaty premiera z wyjątkiem m.in. wniosku do Sejmu o powołanie prezesa NBP, czy członków RPP. Kontrasygnaty wymaga zatem powołanie członków zarządu banku centralnego.
Skład zarządu NBP
Aktualny skład zarządu NBP wraz z upływem kadencji: Adam Lipiński - wiceprezes NBP - kadencja do 4 listopada 2026 r., Marta Gajęcka - kadencja do 1 stycznia 2027 r., Paweł Mucha - kadencja do 1 września 2028 r., Artur Soboń - kadencja do 6 grudnia 2029 r., Rafał Sura - kadencja do 28 lipca 2028 r., Paweł Szałamacha - kadencja do 12 października 2028 r.