Glapiński obejmuje departamenty. NBP ze zmienioną strukturą

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Zmiany organizacyjne w NBP. Prezes Adam Glapiński objął bezpośredni nadzór nad dwoma departamentami - Edukacji i Wydawnictw oraz Finansów, które do tej pory nadzorował wiceprezes Adam Lipiński. 4 listopada kończy się kadencja Lipińskiego.

Przyporządkowanie pozostałych departamentów do innych członków zarządu NBP nie zmieniło się, w tym członek zarządu NBP Paweł Mucha od marca 2023 r. nadal nie nadzoruje żadnego departamentu.

Zbyt mały zarząd NBP?

Obecny zarząd NBP liczy minimalną przewidzianą prawem liczbę 6 osób, więc jeżeli wakat po Lipińskim nie zostanie uzupełniony, liczba członków zarządu spadłaby poniżej poziomu wymaganego ustawą o NBP.

Prezydent Karol Nawrocki ponownie przekazał w październiku do kontrasygnaty premiera wnioski o powołanie do zarządu NBP trzech obecnych członków RPP Ludwika Koteckiego, Przemysława Litwiniuka, Marcina Zarzeckiego oraz byłej wiceprezes NBP w latach 2020-26 Marty Kightley.

Glapiński przed Trybunałem Stanu? Czarzasty o terminie głosowania wniosku Głosowanie Sejmu ws. wniosku o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu zaplanowane jest na drugą połowę listopada - powiadomił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Zgodnie z ustawą w skład zarządu Narodowego Banku Polskiego wchodzi prezes banku centralnego oraz od sześciu do ośmiu członków, w tym dwóch wiceprezesów. Kadencja członków zarządu trwa 6 lat, a ta sama osoba nie może pełnić tej funkcji dłużej niż dwie kolejne kadencje.

Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez prezydenta na wniosek prezesa NBP. Jednakże zgodnie z konstytucją, co do zasady akty urzędowe prezydenta wymagają kontrasygnaty premiera z wyjątkiem m.in. wniosku do Sejmu o powołanie prezesa NBP, czy członków RPP. Kontrasygnaty wymaga zatem powołanie członków zarządu banku centralnego.

„Tusk nie chce reformować kraju”. Prof. Dudek o odejściu Pełczyńskiej-Nałęcz Dlaczego Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zdecydowała się odejść z rządu? Jaka czeka ją przyszłość polityczna? Czy zmieni barwy polityczne? Dlaczego Polska2050 wykluczyła ją ze swojego grona? Gościem w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie profesor…

Skład zarządu NBP

Aktualny skład zarządu NBP wraz z upływem kadencji: Adam Lipiński - wiceprezes NBP - kadencja do 4 listopada 2026 r., Marta Gajęcka - kadencja do 1 stycznia 2027 r., Paweł Mucha - kadencja do 1 września 2028 r., Artur Soboń - kadencja do 6 grudnia 2029 r., Rafał Sura - kadencja do 28 lipca 2028 r., Paweł Szałamacha - kadencja do 12 października 2028 r.