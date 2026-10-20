Glapiński przed Trybunałem Stanu? Czarzasty o terminie głosowania wniosku

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Głosowanie Sejmu w sprawie wniosku o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu zaplanowane jest na drugą połowę listopada - powiadomił dziś marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Prezes Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu?

W przyszłym miesiącu planowane są obecnie dwa posiedzenia Sejmu: od 5 do 6 listopada i od 17 do 19 listopada.

Planujemy to głosowanie w drugiej połowie listopada. W związku z tym do tego momentu wszystkie sprawy zostaną wyjaśniane i przedstawię na konferencji prasowej w stosownym czasie wszystkie odpowiedzi na wszystkie rodzące się pytania. (...) Pod koniec listopada wstępnie planujemy to głosowanie - powiedział dziś marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, pytany na konferencji m.in. o kwestię większości sejmowej potrzebnej do postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu.

Prezes NBP jest powoływany i odwoływany przez Sejm na wniosek prezydenta. Druga i ostatnia kadencja Glapińskiego w roli prezesa NBP upływa w czerwcu 2028 roku.

Adam Glapiński dostał podwyżkę. Prezes NBP zarobi prawie 200 tys. zł więcej Adam Glapiński dostał kolejną podwyżkę. Po dwóch latach od poprzedniej wynagrodzenie prezesa Narodowego Banku Polskiego ponownie idzie w górę. Uchwała zarządu NBP w tej sprawie została już opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, a nowe…

Co zarzuca się Adamowi Glapińskiemu?

Wnioskodawcy zarzucają we wstępnym wniosku prezesowi NBP naruszenie konstytucji i ustaw, m.in. poprzez pośrednie finansowanie deficytu budżetowego w ramach skupu aktywów w latach 2020-2021, prowadzenie tego skupu bez „należytego upoważnienia” od Rady Polityki Pieniężnej, dokonywanie interwencji walutowych bez podobnego upoważnienia zarządu NBP, czy poprzez uchybienie nakazowi apolityczności prezesa NBP.

Zdj. Wojciech Olkusnik / East News

Prezes NBP ocenił w październiku, że postępowanie komisji nie ma żadnych podstaw, jest szkodliwe z punktu widzenia interesu wewnętrznego Polski i może mieć istotny negatywny wpływ w relacjach z zagranicą. Już wcześniej NBP uznawał zarzuty wobec Glapińskiego za całkowicie bezpodstawne. Glapiński informował w 2024 roku, że NBP nie będzie brał udziału w procedurze, a jakiekolwiek decyzje komisji nie są dla banku istotne, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2024 r. w tej sprawie.

Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przyjęła sprawozdanie ws. wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego w październiku. Zgodnie z ustawą o Trybunale Stanu uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed TS prezesa NBP Sejm podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy (230) ustawowej liczby posłów. Uchwała taka według ustawy powoduje zawieszenie w czynnościach osoby, której dotyczy.

W 2024 roku Trybunał Konstytucyjny zakwestionował jednak przepisy ustawy o TS dotyczące zawieszenia prezesa NBP w czynnościach, a także dotyczące rodzaju większości, która jest wymagana do przegłosowania wniosku (TK postuluje większość 3/5). Wyrok TK został opublikowany w Dzienniku Ustaw.