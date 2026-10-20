Glapiński przed Trybunałem Stanu? Czarzasty o terminie głosowania wniosku

Prezes Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu?
W przyszłym miesiącu planowane są obecnie dwa posiedzenia Sejmu: od 5 do 6 listopada i od 17 do 19 listopada.
Planujemy to głosowanie w drugiej połowie listopada. W związku z tym do tego momentu wszystkie sprawy zostaną wyjaśniane i przedstawię na konferencji prasowej w stosownym czasie wszystkie odpowiedzi na wszystkie rodzące się pytania. (...) Pod koniec listopada wstępnie planujemy to głosowanie - powiedział dziś marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, pytany na konferencji m.in. o kwestię większości sejmowej potrzebnej do postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu.
Prezes NBP jest powoływany i odwoływany przez Sejm na wniosek prezydenta. Druga i ostatnia kadencja Glapińskiego w roli prezesa NBP upływa w czerwcu 2028 roku.
Co zarzuca się Adamowi Glapińskiemu?
Wnioskodawcy zarzucają we wstępnym wniosku prezesowi NBP naruszenie konstytucji i ustaw, m.in. poprzez pośrednie finansowanie deficytu budżetowego w ramach skupu aktywów w latach 2020-2021, prowadzenie tego skupu bez „należytego upoważnienia” od Rady Polityki Pieniężnej, dokonywanie interwencji walutowych bez podobnego upoważnienia zarządu NBP, czy poprzez uchybienie nakazowi apolityczności prezesa NBP.
Prezes NBP ocenił w październiku, że postępowanie komisji nie ma żadnych podstaw, jest szkodliwe z punktu widzenia interesu wewnętrznego Polski i może mieć istotny negatywny wpływ w relacjach z zagranicą. Już wcześniej NBP uznawał zarzuty wobec Glapińskiego za całkowicie bezpodstawne. Glapiński informował w 2024 roku, że NBP nie będzie brał udziału w procedurze, a jakiekolwiek decyzje komisji nie są dla banku istotne, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2024 r. w tej sprawie.
Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przyjęła sprawozdanie ws. wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego w październiku. Zgodnie z ustawą o Trybunale Stanu uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed TS prezesa NBP Sejm podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy (230) ustawowej liczby posłów. Uchwała taka według ustawy powoduje zawieszenie w czynnościach osoby, której dotyczy.
W 2024 roku Trybunał Konstytucyjny zakwestionował jednak przepisy ustawy o TS dotyczące zawieszenia prezesa NBP w czynnościach, a także dotyczące rodzaju większości, która jest wymagana do przegłosowania wniosku (TK postuluje większość 3/5). Wyrok TK został opublikowany w Dzienniku Ustaw.