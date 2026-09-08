Firmom coraz trudniej ściągnąć cudzoziemców do Polski. Urzędy drastycznie ścinają decyzje

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Polscy przedsiębiorcy coraz częściej borykają się z poważnymi problemami kadrowymi. Ratunkiem mają być pracownicy z zagranicy, jednak skomplikowane i przewlekłe procedury administracyjne skutecznie utrudniają ich zatrudnianie. Urzędy nie nadążają z wydawaniem zezwoleń, a czas oczekiwania na decyzję wzrósł do kilku miesięcy – donosi „Puls Biznesu”.

Polskie firmy mają coraz większy problem z pozyskiwaniem pracowników z zagranicy, a procedury administracyjne dotyczące ich zatrudniania stają się coraz bardziej przewlekłe – alarmuje „PB”. W pierwszych siedmiu miesiącach tego roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki wydał 9,4 tys. zezwoleń na pracę, wobec 35,3 tys. w pierwszym półroczu 2025 r. Pomimo że liczba składanych wniosków nadal jest wysoka.

Długie oczekiwanie, a później odmowa

Nadia Winiarska, ekspertka ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan w rozmowie z „PB” zwraca uwagę, że firmy nie są w stanie planować zatrudnienia, ponieważ nie wiedzą, kiedy pracownik będzie mógł legalnie rozpocząć pracę ani czy postępowanie zakończy się pozytywnie.

Zgodnie z przepisami decyzja w sprawie zezwolenia powinna zapaść w ciągu 30 dni, tymczasem, jak wskazuje Winiarska, przedsiębiorcy czekają nawet 6–7 miesięcy. Po tym czasie część z nich otrzymuje decyzje odmowne, co zwiększa nieprzewidywalność procesu i utrudnia realizację planów biznesowych.



Niemal rok oczekiwania na zezwolenie na pobyt

„PB” przypomina, że rządowa strategia migracyjna na lata 2025-30 miała połączyć uszczelnienie systemu z możliwością legalnego pozyskiwania pracowników z zagranicy. Zdaniem Winiarskiej w praktyce dostęp do rynku pracy został jednak znacząco ograniczony. Po uzyskaniu zezwolenia na pracę cudzoziemiec często musi jeszcze uzyskać wizę, a pozytywnie rozpatrywana jest niewielka część wniosków.

Dodatkowy problem stanowi legalizacja pobytu: średni czas oczekiwania na zezwolenie na pobyt czasowy wynosi ok. 340 dni, choć przepisy przewidują 60 dni. Według ekspertki tworzy to wielomiesięczną niepewność zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.