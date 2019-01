W warszawskich szkołach będą odbywać się lekcje na temat mowy nienawiści - to decyzja prezydenta stolicy i efekt brutalnego ataku, w którym zginął prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Takie same zajęcia ogłoszono również we Wrocławiu.

W warszawskich szkołach będą odbywać się lekcje na temat mowy nienawiści /Piotr Bułakowski /RMF24

