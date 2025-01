Od początku roku zmienia się opodatkowanie garaży w budynkach wielorodzinnych. W niektórych przypadkach będzie to oznaczać obniżkę podatków.

Zdjęcie ilustracyjne / Bartłomiej Zborowski / PAP

Z początkiem roku w życie weszła ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej. Jednym z jej skutków jest zrównanie stawek opodatkowania garaży. Wcześniej, jeśli garaże w budynkach wielorodzinnych były wydzielone prawnie, były opodatkowane większą stawką niż w sytuacji, kiedy takiego wydzielenia nie było.



Jednak po zmianach stawki podatku od garaży w budynkach wielorodzinnych zostały ujednolicone. I choć sama stawka maksymalna rośnie - z 1,15 zł za mkw do 1,19 zł za mkw - to jednak dla niektórych osób będzie to oznaczać wyraźny spadek, bowiem wcześniej płaciły one stawki mniej więcej dziesięciokrotnie wyższe.



W niektórych przypadkach do skorzystania z niższych stawek konieczne będzie złożenie formularzu IN-1, czyli dokumentu składanego przez podatników podatku od nieruchomości. Przy czym jeśli ktoś złożył taki dokument albo złoży go do końca 2024 r., to nie ma konieczności składania go ponownie. Poza tym niektóre miasta - jak choćby Warszawa - informują, że zmiany stawek podatku nastąpią automatycznie.



Inne zmiany, jakie wprowadza ustawa, dotyczą nowych definicji budynku i budowli. Ponadto w ustawie znalazł się katalog obiektów, uznawanych za budowle, liczący 28 pozycji. Część obiektów nie była do tej pory uznawanych za budowle. Efektem tej zmiany może być objęcie wyższą stawką niektórych obiektów.