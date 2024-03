Zmiany w Polskiej Grupie Energetycznej. Rada nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu Dariusza Marca na stanowisko prezesa spółki oraz Marcina Laskowskiego na funkcję wiceprezesa ds. regulacji od dnia 18 marca 2024 r.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

PGE ma nowego prezesa i wiceprezesa

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) poinformował w środę, że Rada Nadzorcza PGE podjęła uchwały o powołaniu Dariusza Marca w skład Zarządu XII kadencji i powierzeniu mu funkcji prezesa zarządu oraz o powołaniu Marcina Laskowskiego na wiceprezesa Zarządu ds. Regulacji, od 18 marca 2024 r.

Kandydaci musieli spełnić szereg warunków

9 lutego br. rada nadzorcza PGE Polskiej Grupy Energetycznej ogłosiła konkurs na prezesa i dwóch wiceprezesów zarządu spółki. Termin przyjmowania zgłoszeń minął 26 lutego br. Rada nadzorcza prowadziła rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami od 28 lutego 2024 r. do 1 marca 2024 r.

Kandydat na członka zarządu musiał spełniać m.in. takie warunki jak: wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych, posiadać poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych.

Na stanowisko członka zarządu nie mogła kandydować osoba, która m.in. pełniła funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, lub biurze posła do parlamentu europejskiego, wchodziła w skład organu partii politycznej, była zatrudniona przez partię polityczną, pełniła funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy PGE.

7 lutego br. Rada Nadzorcza odwołała ze składu zarządu spółki:

Wojciecha Dąbrowskiego , prezesa zarządu,

, prezesa zarządu, Wandę Buk , wiceprezes zarządu ds. regulacji,

, wiceprezes zarządu ds. regulacji, Rafała Włodarskiego, wiceprezesa zarządu ds. wsparcia i rozwoju.

Z kolei 28 lutego 2024 r. rada odwołała ze składu zarządu Lechosława Rojewskiego, wiceprezesa ds. finansowych.

PGE - co to za przedsiębiorstwo?

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce; dostarcza energię i ciepło ponad 5,6 mln klientom.

Jednostki wytwórcze Grupy PGE wytwarzają ponad 40 proc. energii elektrycznej w Polsce. PGE jest spółką akcyjną, w której Skarb Państwa ma prawie 61 proc., akcji.