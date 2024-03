"Podejrzewam, że rząd będzie się zastanawiał nad jakimś rozłożeniem w czasie, żeby to nie było jednorazowe" - mówił w Radiu RMF24 ekonomista, prof. Witold Orłowski, pytany o odmrożenie cen energii, które prawdopodobnie nastąpi w drugiej połowie roku. "Ceny oczywiście wystrzelą. W czerwcu nie będziemy tego aż tak odczuwać" - przyznał ekspert.

Prof. Witold Orłowski przekonywał w Radiu RMF24, że w budżecie nie ma już pieniędzy na dalsze mrożenie cen prądu. Ceny w którymś momencie wystrzelą - przyznał. Jego zdaniem musi zostać zmieniony również zerowy VAT na żywność.

Musimy wrócić do stawki 5 proc. - podkreślał rozmówca Bogdana Zalewskiego. Zauważył, że dobry moment na wprowadzenie tej zmiany był już latem 2023 r., kiedy ceny żywności na świecie zdecydowanie spadały. Zbliżały się wybory. Ostatnia rzecz, którą poprzedni rząd był gotów zrobić, to pozwolić na wzrost inflacji - mówił prof. Orłowski.

Nigdy nie jest dobry moment na to, żeby przywracać wyższe stawki VAT, bo zawsze to będzie bolesne, czy uwalniać ceny energii. Wiadomo, że w którymś momencie musi to być robione - tłumaczył gość Radia RMF24.

Prof. Orłowski był też pytany o decyzję Rady Polityki Pieniężnej, która zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Jego zdaniem ta decyzja była słuszna i zgodna z przewidywaniami. Nic się specjalnie nie zmieniło w ciągu ostatnich miesięcy. Inflacja nam trochę odpuściła - zauważył ekspert.

Ekspert wskazywał, że w drugiej połowie roku zapowiadana podwyżka VAT-u na żywność i odmrożenie cen energii przyniesie wzrost inflacji do poziomu 6-7 proc.

Ta inflacja jest zasilana przez fakt, że cały czas płace rosną dwucyfrowo. W styczniu to było prawie 13 proc. To jest w tej chwili główny czynnik utrwalający inflację. Większość naszych wydatków to są usługi, a nie żywność. Jak rosną płace to rosną też ceny usług. Przed prezesem Glapińskim i NBP jest wciąż ogromne zadanie zatrzymania inflacji - mówił prof. Orłowski.