Rada nadzorcza PZU odwołała Beatę Kozłowską-Chyłę z funkcji prezesa spółki. Do czasowego wykonywania czynności prezesa delegowana została Anita Elżanowska – poinformowała spółka w komunikacie.

Beata Kozłowska-Chyła / Rafał Guz / PAP

PZU wskazało w komunikacie, że rada nadzorcza spółki 23 lutego odwołała ze składu zarządu Beatę Kozłowską-Chyłę, która pełniła funkcję prezesa, oraz członków zarządu: Ernesta Bejdę, Małgorzatę Kot, Krzysztofa Kozłowskiego, Piotra Nowaka i Małgorzatę Sadurską.

"Uchwały o odwołaniach nie zawierały informacji o przyczynach odwołania oraz weszły w życie z chwilą podjęcia" - wskazano.

Poinformowano, że jednocześnie rada nadzorcza PZU podjęła uchwały w sprawie delegowania członków rady: Anity Elżanowskiej - do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu, do czasu powołania prezesa, jednak na okres nie dłuższy niż 3 miesiące; Michała Bernaczyka - do czasowego wykonywania czynności członka zarządu na okres 3 miesięcy. Wskazano, że uchwały te weszły w życie z chwilą podjęcia.

W notach biograficznych zamieszczonych w komunikacie wyjaśniono, że Anita Elżanowska jest adwokatką, ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Ma ponad 23-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego oraz w administracji publicznej. W ramach własnej kancelarii adwokackiej świadczy usługi doradztwa prawnego, odnoszące się m.in. do procedur zakupowych, obsługi korporacyjnej oraz umów. Prowadziła projekty jako ekspert Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, była wiceprezeską Urzędu Zamówień Publicznych, dyrektorką Biura Przetargów Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o., w latach 2000-2007 pracowała w Urzędzie Zamówień Publicznych.

Michał Bernaczyk jest radcą prawnym i profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego, zatrudnionym w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Ukończył studia magisterskie prawa w 2003 r., w 2007 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 2015 r. doktora habilitowanego. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu i praktykuje we wrocławskiej Kancelarii Szostek, Bar i Partnerzy, zajmując się obsługą prawną podmiotów administracji publicznej oraz przedsiębiorców. Jest ekspertem zewnętrznym Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pełnił funkcję stałego doradcy Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

W połowie lutego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU dokonało zmian w składzie rady nadzorczej ubezpieczyciela. Odwołanych zostało siedmioro członków rady, a powołano dziewięcioro nowych. W skład rady weszli: Wojciech Olejniczak, Michał Jonczynski, Adam Uszpolewicz, Anita Elżanowska, Michał Bernaczyk, Filip Gorczyca, Andrzej Kaleta, Małgorzata Kurzynoga i Anna Machnikowska.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka od 2010 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.