Złoty stracił w stosunku do głównych walut. Kurs euro ok. godziny 18 wynosił 4,6898 zł (spadek złotego o 1,41 proc.), a dolara 4,179 zł (spadek złotego o 1,81 proc.). Kurs franka szwajcarskiego sięgnął ok. 4,5525 zł (spadek złotego o 2,63 proc.).

Euro nieco straciło do w stosunku do dolara. Kurs wspólnej waluty wynosił 1,1224 dolara, co oznacza spadek o 0,38 proc.

Rubel traci

Mocne straty poniósł rubel. Ok. godziny 18 kurs dolara wynosił 103,491 rubli, co oznacza spadek o prawie 24 proc.

W stosunku do euro rubel stracił 13,66 proc., wspólną walutę wyceniano ok. godz. 18 na 106 rubli. W trakcie dnia straty rubla w stosunku do głównych walut były nawet wyższe, ale rosyjska waluta umocniła się nieco po ratunkowej podwyżce stóp procentowych w Rosji do 20 proc. z 9,5 proc. wcześniej.