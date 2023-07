Sejm uchwalił nowelę ustawy o ochronie odbiorców energii w 2023 r. Zakłada ona zwiększenie limitów zużycia prądu z ceną zamrożoną na poziomie z 2022 r.

Zdj. ilustracyjne / Soeren Stache / PAP/DPA

Za przyjęciem noweli głosowało 436 posłów. Przeciw było 5 osób, a 10 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Podstawowy limit dla gospodarstw domowych zwiększy się z 2000 kWh do 3000 kWh rocznie. Dla rodzin, w których jest osoba z niepełnosprawnością, wzrośnie z 2600 kWh do 3600 kWh, a dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz rolników - z 3000 kWh do 4000 kWh rocznie.

Nowe limity będą do wykorzystania w 2023 r., nawet jeśli odbiorca energii elektrycznej - jeszcze przed wejściem w życie uchwalonej w czwartek nowelizacji - przekroczył dotychczasowy limit.

Nowela przewiduje ponadto, że od 1 października 2023 r. obniżona zostanie cena maksymalna na energię - z 785 zł/MWh do 693 zł/MWh. Będzie to dotyczyło: samorządów; małych i średnich przedsiębiorstw; wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej, takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, noclegownie czy placówki opieki nad osobami niepełnosprawnymi.