Ten kurs złotego, który sieje panikę to „fejk” (błąd źródła danych). Za chwilę otworzą się rynki w Azji i sytuacja wróci do normy - tak minister finansów Andrzej Domański skomentował na platformie X zmianę kursu złotego do euro i dolara. Dane Google mówiły o wzroście notowań dolara i euro wobec złotego w granicach 23 proc. Teraz wszystko wróciło już do normy.

