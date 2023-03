Ponad ​tysiąc paneli słonecznych stanie na farmie fotowoltaicznej na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie-Zdunowie. Prąd wyprodukowany ze Słońca popłynie instalacją podziemną wprost do głównego gmachu szpitala. Inwestycja za blisko 5,5 mln zł została dofinansowana z funduszy europejskich.

Z dokumentacji wynika, że 10 proc. potrzebnej szpitalowi w Zdunowie energii elektrycznej pochodzić będzie z fotowoltaiki. / SPWSZ Szczecin /

Projekt zakłada wykonanie instalacji fotowoltaicznej produkującej nie mniej niż 452,25 MWh energii na rok, a co za tym idzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o ponad 375 ton rocznie.

Obok ekologii wymierną korzyścią dla szpitala będą oszczędności, co w czasie szalejących cen jest dla nas niezwykle istotne. Z dokumentacji wynika, że średniorocznie 10 proc. potrzebnej szpitalowi w Zdunowie energii elektrycznej pochodzić będzie z fotowoltaiki. W słoneczne dni chwilowe zapotrzebowanie zostanie zaspokojone nawet w 100 proc. - mówi Małgorzata Usielska, dyrektor SPWSZ.

Będzie to możliwe dzięki 1064 panelom słonecznym zamontowanym w 11 rzędach na działce w pobliżu północnej granicy terenu szpitala. Całkowita powierzchnia paneli słonecznych wyniesie ponad 2284 m2. To powierzchnia zbliżona do 14 boisk do siatkówki. Wykonawca inwestycji, konsorcjum firm Ozeris i Energo-Montaż, już rozpoczął prace.

Pierwsze kroki to ogrodzenie terenu i wyrównanie podłoża. Następnie przyjdzie czas na wylewanie fundamentów, okablowanie i montaż technologii fotowoltaicznej. Inwestycję mamy zamiar odebrać w ostatnim kwartale bieżącego roku - tłumaczy Klaudiusz Dziubała, zastępca dyrektora SPWSZ ds. administracyjnych.

Z prawie 5,5 mln złotych, ile kosztować ma budowa farmy, ponad 3,1 mln złotych będzie pochodzić ze środków unijnych.

Gdyby nie fundusze europejskie i dofinansowanie inwestycji, szpital mógłby o jej realizacji jedynie pomarzyć - dodaje dyrektor Małgorzata Usielska.

Obok unijnej dotacji na fotowoltaikę w Zdunowie, samorząd województwa przeznaczy w 2023 roku z własnego budżetu ok. 1,5 mln zł na modernizację instalacji oświetleniowych wraz z montażem czujników ruchu w placówkach przy Arkońskiej i Sokołowskiego.

Fotowoltaika to nie jedyne proekologiczne rozwiązanie stosowane w Zdunowie. W 2014 prace rozpoczęły tam pompy ciepła. W tym samym okresie zostały zamontowane także pierwsze panele słoneczne na jednym z budynków gospodarczych.