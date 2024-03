200 - 300 zł na osobę. To najczęściej wskazywana przez respondentów kwota, jaką przeznaczą na zakupy wielkanocnej żywności - wynika z sondażu UCE Research i Grupy Offerista.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W tym roku 17,3 proc. badanych zamierza wydać 200-300 zł na wielkanocne produkty żywnościowe w przeliczeniu na jedną osobę - to najczęściej wskazywana kwota w sondażu UCE Research i Grupy Offerista.

Na podstawie wyniku można wyciągnąć wniosek, że statystyczna czteroosobowa rodzina wyda w tym roku na świąteczne produkty spożywcze średnio ok. 800-1200 zł - poinformował Robert Biegaj z Grupy Offerista, cytowany w informacji.

Analitycy z UCE Research zauważyli, że w tym roku odsetek konsumentów, którzy będą skłonni wydać taką kwotę, wzrósł o kilka procent. Według Biegaja tak niewielki wzrost świadczy o tym, że ludzie wciąż oszczędzają i nie zmienił tego nastawienia spadek inflacji.

Autorzy badania zauważyli, że kwotę 200-300 zł częściej podawali mężczyźni niż kobiety. Wskazywały ją przede wszystkim osoby w wieku 75-80 lat, z miesięcznymi dochodami netto na poziomie 3000-4999 zł i z wyższym wykształceniem. Dotyczy to głównie mieszkańców miast liczących od 50 tys. do 99 tys. mieszkańców.

13,9 proc. ankietowanych wskazało, że wyda ponad 500 zł w przeliczeniu na jedną osobę. Jest to najwyższy próg finansowy w badaniu, a grupa respondentów, która zadeklarowała wydatki na tym poziomie znalazła się na drugim miejscu w sondażu. Kolejny pod względem liczby wskazań wynik - 13,4 proc. badanych to konsumenci, którzy jeszcze nie wiedzą, jaki poniosą koszt. Na czwartym miejscu - 12,5 proc. znaleźli się ankietowani deklarujący wydatki w przedziale 150-200 zł na osobę. Kolejne na liście wyniki pod względem odsetka deklaracji to odpowiednio: 10,7 proc. - 300-400 zł, 9,7 proc. - 400-500 z, 9,3 proc. - 100-150 zł, 8,1 proc. - 50 - 100 zł.

Odsetek osób podających kwotę powyżej 500 zł jest o kilka punktów procentowych wyższy od tego, jaki był odnotowany rok temu. To pokazuje, że zamożniejsza grupa konsumentów bardziej poluzowuje w tym roku swoje wydatki na święta - zaznaczył Biegaj, dodając, że w pozostałych przedziałach kwotowych odsetek deklaracji zmienił się minimalnie.