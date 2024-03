Naruszanie przestrzeni powietrznej krajów NATO nie powinno być tolerowane - uważa szef litewskiego MSZ Gabrielius Landsbergis. "To nie pierwszy przypadek" mówi szef dyplomacji Litwy odnosząc się do rosyjskiej rakiety, która przeleciała w niedzielę nad Lubelszczyzną. Landsbergis dodaje, że Sojusz powinien wysłać Moskwie czytelny sygnał.

Gabrielius Landsbergis / GINTS IVUSKANS/AFP / East News

"Jeden raz może być błędem. Ale jeśli pozwolimy, aby to się powtarzało, zostanie to odebrane jako zachęta. Dlatego musimy zmienić (...) naszą postawę i wysłać bardzo jasny komunikat, że jeśli to się powtórzy, rakiety lub drony zostaną zestrzelone" - powiedział Gabrielius Landsbergis w rozmowie z amerykańską stacją Fox News. Szef litewskiej dyplomacji przebywa obecnie w USA.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę "to nie jest pierwszy przypadek" - zaznaczył. "Doszło już do kilku przypadków naruszenia przestrzeni powietrznej Rumunii i nie jest to również pierwszy przypadek naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" - przypomniał.



Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP podało w niedzielę rano, że "24 marca br. o godz. 4.23 doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez jedną z rakiet manewrujących wystrzelonych dzisiejszej nocy przez lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej". "Celem prowadzonych uderzeń były miejscowości znajdujące się w zachodniej Ukrainie" - dodało.

"Obiekt wleciał w polską przestrzeń na wysokości miejscowości Oserdów (woj. lubelskie) i przebywał w niej przez 39 sekund" - przekazano w komunikacie DO RSZ. Podkreślono, że w trakcie całego przelotu był obserwowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne.