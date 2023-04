Plany dotyczące świadczenia 500 plus znalazły się w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2023-2026 - pisze „Fakt”. Na podstawie tego dokumentu konstruowany będzie projekt budżetu państwa na przyszły rok. Jak zauważa gazeta, rząd, planując budżet na 2024 r., nie zakłada waloryzacji tego świadczenia. W kolejnych latach koszty programu będą się wręcz zmniejszać. Powodem jest sytuacja demograficzna.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

500 plus wprowadzono w 2016 r. Reforma od początku nie zakłada waloryzacji tego świadczenia. Jak zauważa "Fakt", obecnie siła nabywcza świadczenia wynosi 339 zł - tak wynika z rządowego kalkulatora inflacji.

"Fakt" podkreśla, że plany ws. 500 plus znalazły się w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2023-2026. "W latach 2023-2026 przewidziana jest kontynuacja wypłaty m.in.: świadczenia 500 plus - wydatki te będą maleć z około 40,2 mld zł w 2023 r. do około 38,5 mld zł w 2026 r." - napisano w rządowym dokumencie. Oznacza to, że rząd, planując budżet na 2024 r., nie zakłada waloryzacji tego świadczenia.

Ponadto w kolejnych latach koszty programu będą się zmniejszać - nie z powodu cięć w programie, lecz w związku z tym, że rodzi się coraz mniej dzieci.

Spadek wydatków na program Rodzina 500 plus pokazuje, że rząd poddał się w sprawie demografii i nie zamierza waloryzować świadczenia, a przez brak reakcji wręcz dąży do jego wygaszenia - mówi "Faktowi" dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego. Wraz z upływem czasu 500 plus będzie coraz mniej warte, a mniejsza liczba świadczeniobiorców przyczyni się także do obniżenia ogólnych wydatków na ten cel - dodaje.

"Fakt" z pomocą rządowego kalkulatora wyliczył, że w 2026 r. 500 plus będzie warte 272 zł.