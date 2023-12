Nowy tydzień przyniesie ważne dla naszych portfeli wyroki trybunałów. Będą także wzmożone zakupy oraz nowe informacje w sprawie oprocentowania kredytów w Polsce.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

We wtorek Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej ma wydać wyrok w sprawie unijnych kar nakładanych na Polskę. A dokładnie tego, czy kary nakładane na nas przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznajemy za legalne. Nie patrząc na ten wyrok już teraz Bruksela odebrała nam prawie trzy miliardy złotych.

Skoro o TSUE mowa, to w czwartek wyda on bardzo ważny wyrok dla posiadaczy frankowych kredytów hipotecznych. Z niego będzie wynikało, czy w razie unieważnienia kredytu i zmuszenia banku do oddania klientowi pieniędzy, klient może naliczać bankowcom odsetki.

W środę Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Raczej prezentu mikołajkowego w postaci obniżki rat kredytu nie ma co się spodziewać.

A 6 grudnia Mikołajki. To oznacza, że w kolejnych dniach sklepy będą oblężone. Może nieco rozładuje to dodatkowa niedziela handlowa uchwalona w ostatnich dniach przez parlament. Za tydzień, 10 grudnia, sklepy będą otwarte. Tak samo jak i w kolejną niedzielę.