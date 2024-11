W życie wchodzą nowe przepisy, które dają najmniejszym przedsiębiorcom możliwość niepłacenia składek ZUS przez jeden miesiąc w roku kalendarzowym. Na wakacje od ZUS można się więc wybrać w listopadzie lub w grudniu. Kto może z nich skorzystać?

Kto może z skorzystać z wakacji od ZUS?

Z wakacji od ZUS, czyli wakacji składkowych, może skorzystać przedsiębiorca, który spełnia dwa warunki:

nie może zatrudniać (oprócz siebie) więcej niż 9 pracowników,

nie może w dwóch poprzednich latach przekraczać przychodów na poziomie 2 mln euro rocznie.

Składki będą pokryte bezpośrednio z budżetu państwa, czyli przedsiębiorca ma ciągłość ubezpieczeń. Jeżeli nawet zachoruje, to również zostanie mu wypłacony zasiłek chorobowy - usłyszał dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda od Krzysztofa Juszczyka, eksperta podatkowego firmy Infakt.

Jak skorzystać z wakacji składkowych?

Wniosek o uzyskanie miesięcznego zwolnienia z opłacania składek ZUS w ramach wakacji składkowych można złożyć tylko przez internet - na profilu płatnika w e-ZUS/PUE ZUS .

Jeżeli we wniosku nie będzie wszystkich wymaganych informacji albo dokumentów, urząd wezwie do ich uzupełnienia. Będzie na to co najmniej 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania.

Warto pamiętać też o tym, że wakacje składkowe nie zwalniają z obowiązku złożenia deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za miesiąc korzystania ze zwolnienia.