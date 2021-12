Prawie 1700 gmin nie wybudowało w ciągu ostatnich 20 lat ani jednego mieszkania komunalnego - wynika z rankingu przygotowanego przez Pismo Samorządu Terytorialnego “Wspólnota”. Najlepiej pod tym względem wypadają Ustka i Karlino, a wśród miast wojewódzkich Zielona Góra, Toruń i Szczecin.

(zdjęcie ilustracyjne) / shutterstock /

Autorzy rankingu brali pod uwagę liczbę mieszkań komunalnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców zbudowanych w latach 2000-2020. Ranking został przygotowany przez zespół pod kierunkiem prof. Pawła Swianiewicza. W badaniu zasób komunalny oznacza zarówno mieszkania komunalne, jak i społeczne czynszowe oraz zbudowane w ramach TBS.

Jak zauważają autorzy rankingu na znacznym obszarze naszego kraju przez ostatnie 20 lat nie zbudowano ani jednego mieszkania gminnego. Takich gmin jest prawie 1700 w Polsce. Najczęściej zdarza się to na terenach wiejskich.

Z kolei na przeciwległym biegunie są 64 samorządy, w których wskaźnik zbudowanych mieszkań gminnych na 1000 mieszkańców przekracza 10. Są wśród nich cztery miasta wojewódzkie, cztery miasta na prawach powiatu, 21 miast powiatowych, 14 miasteczek i 6 gmin wiejskich.

"Wysoka pozycja w tym rankingu jest dla Szczecina i dla osób zajmujących się sferą mieszkaniową ważnym wyróżnieniem, które obrazuje podejmowany wysiłek, ale też daje impuls do kolejnych działań" - mówi Tomasz Klek, rzecznik Szczecina do spraw mieszkaniowych.



"Inwestycje mieszkaniowe są prowadzone przede wszystkim w oparciu o potencjał Szczecińskiego TBS. Do najważniejszych inwestycji należy zaliczyć m.in.: budynki przy ul. Zakopiańskiej, przy ul. Pelikana, przy ul. Światowida, przy ul. Bł Królowej Jadwigi, a także osiedla mieszkaniowe Wrzosowe Wzgórze, Nad Odrą, przy ul. Pokładowej i Sowińskiego. Obecnie trwa budowa drugiego etapu osiedla Wrzosowe Wzgórze oraz kompleksowa przebudowa kwartału 36" - dodaje.



Szczecin uruchomił kilkanaście programów mieszkaniowych wśród których są m.in.: Dom Dużej Rodziny, Dom dla Seniora, Dom na Start, Dom dla Studenta czy Dom dla Absolwenta, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców o różnych poziomach dochodu. Dużym zainteresowaniem cieszy się też wynajem mieszkań komunalnych na preferencyjnych warunkach w zamian za ich remont.