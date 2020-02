Nie będzie zastrzyku finansowego dla samorządowców dotkniętych upadkiem Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku - ustalili nieoficjalnie dziennikarze RMF FM. Władze 34 gmin, które trzymały w tym banku środki, napisały do premiera list z prośbą o refundację utraconych pieniędzy. W Podkarpackim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Sanoku zarejestrowanych było 88 tysięcy kont osobistych i 8 tysięcy kont należących do firm. PBS to drugi największy bank spółdzielczy w Polsce. Został przejęty przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny z powodu problemów finansowych.

