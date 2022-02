Ruszyła akcja rozliczeń PIT za 2021 rok. W ramach składanych deklaracji podatnicy mają prawo do uwzględniania różnego rodzaju ulg oraz odliczeń. Jedną z najpowszechniejszych z nich jest ulga na dziecko.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dziś rozpoczęła się akcja rozliczeń PIT za ubiegły rok. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa po raz czwarty udostępniły usługę Twój e-PIT, która jest skierowana do osób rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38 oraz na formularzach PIT-28 i PIT-36. Podczas rozliczania PIT można skorzystać z ulg i odliczeń od podatku. Jedną z nich jest ulga na dziecko, czyli ulga prorodzinna.

Ulga na dziecko. Kto może skorzystać?

Prawo do ulgi przysługuje ci, jeżeli jesteś rodzicem, opiekunem prawnym lub pełnisz funkcję rodziny zastępczej i uzyskałeś dochody opodatkowane według skali podatkowej (zarówno jako rezydent, jak i nierezydent podatkowy). Z ulgi nie możesz natomiast skorzystać, jeżeli uzyskujesz wyłącznie dochody:



opodatkowane 19-procentowym podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej,

opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową).

Ulga na dziecko. Kiedy przysługuje?

Ulga prorodzinna za 2021 rok przysługuje na dzieci:

małoletnie, które nie ukończyły 18. roku życia;

bez względu na wiek, które w 2021 r. otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

do ukończenia 25. roku życia, które uczą się lub studiują w Polsce albo za granicą, a ich roczne dochody nie przekroczyły 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Ulga na dziecko. Jak obliczyć?

Ulga przysługuje w wysokości:

na pierwsze dziecko - 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),

na drugie dziecko - 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),

na trzecie dziecko - 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),

na czwarte i każde kolejne dziecko - 225,00zł (co daje rocznie 2 700,00 zł).

Co to oznacza w praktyce? Przypuśćmy, że masz troje dzieci. Wtedy ulga wyniesie:

1 112,04 zł na pierwsze dziecko,

1 112,04 zł na drugie dziecko,

2 000,04 zł na trzecie dziecko,

czyli łącznie przysługuje ulga w wysokości 4 224,12 zł rocznie.

Ulga na dziecko. Limity dochodu

Limit zarobków, powyżej którego nie można skorzystać z ulgi na dziecko, obowiązuje tylko w przypadku, gdy posiadasz jedno dziecko:

112 000 zł w przypadku, gdy pozostajesz przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody twoje i twojego małżonka),

112 000 zł w przypadku jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko,

56 000 zł, gdy dziecko wychowuje para, która nie jest w związku małżeńskim. Wtedy każdy z rodziców może skorzystać z ulgi.

Jeśli wychowujesz dwójkę albo więcej dzieci - wówczas możesz skorzystać z ulgi, niezależnie od osiągniętych dochodów.

Ulga na dziecko. Jakie zeznanie złożyć?

Żeby rozliczyć ulgę na dzieci musisz złożyć:

właściwe zeznanie podatkowe tj. PIT-36 lub PIT-37,

wraz z załącznikiem PIT/O.

W załączniku PIT/O powinieneś podać numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty ich urodzenia. W przypadku gdy rozliczasz dochody łącznie z małżonkiem - składacie jeden PIT/O. Jeżeli wam obojgu przysługuje ulga, ale składacie odrębne zeznania podatkowe, każde z was w załączniku PIT/O wpisuje kwotę, którą odlicza od podatku. Jeżeli odliczenia dokonuje tylko z jedno was, drugie nie dołącza PIT/O do swojego zeznania.