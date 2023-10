Patrząc na szybko rosnące ceny towarów i usług w Polsce, naturalnym zachowaniem jest szukanie oszczędności w różnych obszarach życia, choć nie zawsze ma to sens. Czy oszczędzanie na ubezpieczeniu samochodu to dobry pomysł? Tak, o ile zrobisz to mądrze. Poniżej prezentujemy kilka sposobów na to, jak zapłacić mniej za OC.

/ Materiały prasowe

Czy warto oszczędzać na ubezpieczeniu samochodu?

Szukając taniego ubezpieczenia samochodu, wielu kierowców zastanawia się nad tym, w jaki sposób wpłynie to na wysokość odszkodowania, jeśli dojdzie do szkody. W tym przypadku wszystko sprowadza się do tego, o jakie ubezpieczenie komunikacyjne chodzi.

OC jest obowiązkowe, a wszystkie dotyczące go kwestie są regulowane przez Ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych*. W związku z tym suma ubezpieczenia jest tu zawsze stała, niezależnie od tego, ile zapłacisz za ubezpieczenie. Wynosi odpowiednio:

5 210 000 euro dla szkód osobowych,

1 050 000 euro dla szkód rzeczowych.

Poszukiwanie oszczędności przy zakupie OC ma zatem sens, ponieważ klient niczym nie ryzykuje. Zgodnie z prawem każda oferta zapewnia ochronę ubezpieczeniową na takim samym poziomie.

Nie należy jednak stosować tego stwierdzenia w odniesieniu do AC. Dlaczego? Jest to nieobowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, w przypadku którego wiele zależy od wybranej oferty. Warto więc zwrócić większą uwagę na zakres ochrony ubezpieczeniowej, a dopiero później na wysokość składki. Zakup najtańszego AC może przesądzić o wypłacie niskiego odszkodowania, gdy wystąpi szkoda.

/ Materiały prasowe

Co wpływa na cenę ubezpieczenia OC?

Wysokość składki ubezpieczeniowej jest obliczana za pomocą specjalnego algorytmu, który uwzględnia szereg czynników. Mogą one dotyczyć między innymi aspektów związanych z samym kierowcą, takich jak chociażby:

wiek,

doświadczenie w roli kierowcy,

miejsce zamieszkania,

stan cywilny i liczba dzieci,

historia ubezpieczeniowa (z naciskiem na spowodowane wcześniej szkody),

historia wykroczeń i przestępstw drogowych.

Nie bez znaczenia jest również sam samochód. Parametrami mającymi największy wpływ na cenę ubezpieczenia są:

marka i model,

rok produkcji,

stan techniczny i ewentualne uszkodzenia,

przebieg,

rodzaj napędu,

pojemność silnika,

sposób użytkowania samochodu (przykładowo wyłącznie prywatnie lub do zarobkowego przewozu osób).





/ Materiały prasowe

Jak wybrać samochód ekonomiczny do ubezpieczenia?

Z powyższego wynika, że parametry samochodu mogą mieć duży wpływ na wysokość składki. Szukając oszczędności, warto wybrać takie auto, które będzie względnie tanie do ubezpieczenia OC. Dobrym pomysłem będzie zakup pojazdu, który:

ma małą pojemność silnika,

ma napęd elektryczny,

jest pozbawiony zmian tuningowych i innych, przykładowo samodzielnie zamontowanej instalacji LPG.



Zniżki a wysokość składki ubezpieczeniowej

W kontekście oszczędności przy zakupie ubezpieczenia OC nie można też zapomnieć o roli, jaką odgrywają w tym procesie zniżki. Towarzystwa oferują je za bezpieczną jazdę, która nie skutkuje powstaniem żadnych szkód wymagających likwidacji w danym okresie rozliczeniowym.

Brak zniżek to jeden z czynników przesądzających o wysokiej cenie ubezpieczenia samochodu dla młodych kierowców. To z tego powodu wielu z nich decyduje się na dopisanie do dowodu rejestracyjnego i polisy OC współwłaściciela - bardziej doświadczonego i posiadającego pełne zniżki.

/ Materiały prasowe

Biorąc pod uwagę to, w jak dużym stopniu zniżki obniżają cenę ubezpieczenia, warto też rozważyć zakup tzw. ochrony zniżek. Jest to klauzula do ubezpieczenia OC/AC, która zapewnia utrzymanie zniżek na obecnym poziomie nawet po spowodowaniu określonej liczby szkód (najczęściej jednej lub dwóch) w ciągu roku - w zależności od konkretnej oferty.



Jak zaoszczędzić przy zakupie OC?

Oszczędności można również szukać w samym procesie zakupu ubezpieczenia samochodu. Szczególną uwagę warto poświęcić płatności za polisę. Chociaż zwykle nie ma problemu z rozłożeniem należności na raty, w dłuższej perspektywie wiąże się to z wyższą ceną ubezpieczenia niż w przypadku płatności jednorazowej. Wybór tej drugiej opcji może więc okazać się najkorzystniejszy w kontekście obniżenia wysokości składki OC.

Nierzadkim zjawiskiem jest też oferowanie atrakcyjnych zniżek stałym klientom, a także tym, którzy decydują się na zakup kilku różnych ubezpieczeń komunikacyjnych w pakiecie. W ramach pakietów dla stałych klientów nierzadko można liczyć między innymi na wyższą sumę ubezpieczenia za tę samą cenę.

Szukając taniego OC, warto przyjrzeć się parametrom samochodu, takim jak rodzaj napędu, pojemność silnika czy marka. Bezpieczna, bezszkodowa jazda również nie pozostanie bez wpływu na cenę ubezpieczenia samochodu, ponieważ będzie skutkować posiadaniem wysokim zniżek.