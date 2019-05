"Co musi się jeszcze wydarzyć, aby wreszcie deklaracje i obietnice składane przez rząd stały się faktem? Samorządy tracą już cierpliwość". To fragment listu Związku Miast Polskich do ministra energii w sprawie podwyżek cen prądu. Włodarze miast kolejny raz domagają się spełnienia obietnicy z końca ubiegłego roku, że drastyczne podwyżki energii zostaną cofnięte. Proszą też o nadzwyczajne spotkanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu ws. cen prądu.

