"Dobrze by było, żeby osoby, które dopuszczają się tak obrzydliwego czynu, ponosiły karę, żeby była szybka reakcja. Samo zaostrzanie kar, kiedy te osoby będą ciągle poza prawem, nie będą karane, będą gdzieś ukrywane, niezależnie od instytucji, nie ma racji bytu. Musi być nieuchronność kary. To jest najważniejsze" - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. "Ważne, żeby te przestępstwa nie były przedawniane" - dodała.

Nie wiem. Wiem, tylko, że był bardzo nieszczęśliwy wypadek i rowerzystka została zraniona - tak Kidawa-Błońska odpowiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM na pytanie, czy Włodzimierz Cimoszewicz powinien zrezygnować ze startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ta sprawa powinna być wyjaśniona. Dla mnie zamknięciem sprawy będzie oświadczenie policji - dodała.





Robert Mazurek: Poprzecie pomysł Jarosława Kaczyńskiego, by zaostrzyć karę za pedofilię nawet do 30 lat?

Małgorzata Kidawa-Błońska: Dobrze by było, żeby osoby, które dopuszczają się tak obrzydliwego czynu, ponosiły karę, żeby była szybka reakcja. Samo zaostrzanie kar, kiedy te osoby będą ciągle poza prawem, nie będą karane, będą gdzieś ukrywane niezależnie od instytucji, nie ma racji bytu. To musi być nieuchronność kary. To jest najważniejsze.

To jest stały numer polityków. Jak się coś dzieje, to my piszemy ustawy i zaostrzamy kary. Tak było z dopalaczami, tak jest teraz.

Na pewno ważne jest, żeby te przestępstwa nie były przedawniane. Dlatego, że był taki zarzut: dlaczego osoby trzydziestoletnie, dwudziestoparoletnie wychodzą i mówią o tym. Ja jestem w stanie to zrozumieć, bo dla wielu osób to: "nie mów nikomu", było takim garbem, rakiem toczącym ich życie. To trzeba dużej odwagi, żeby przyjść i głośno o tym powiedzieć, więc dobrze, żeby to było nieprzedawniane.

Temat pedofilii stał się tematem kampanii wyborczej.

Nie, nie stał się tematem.



