Już dziś posłowie mają się zająć tarczą antyinflacyjną 2.0. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział czasowe obniżenie VAT-u na podstawowe produkty. Projekt, którego autorem jest rząd, składa w Sejmie grupa posłów PiS. Jak zauważa dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, nie ma pod nim podpisów premiera czy ministra finansów.

Rząd zapowiada obniżenie VAT-u na paliwa z 23 do 8 procent. To powinno sprawić, że już 1 lutego ceny na stacjach spadną o mniej więcej 70 groszy za litr.

Zauważalna będzie także obniżka VAT-u na żywność z 5 procent do zera. To obejmie zdecydowaną większość produktów spożywczych. Ceny w sklepach ma także obniżyć obniżka do zera VAT-u na nawozy.

Dodatkowo spaść ma VAT na ogrzewanie do 5 procent.

Co ważne - te wszystkie obniżki będą czasowe - na pół roku od 1 lutego do 1 sierpnia.

Budżet państwa ma za to zapłacić 15-20 miliardów złotych.

Już dziś tarczą antyinflacyjną zajmą się posłowie podczas prac w komisjach. W czwartek ma być przegłosowana na forum Sejmu.

Jak zauważa dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, mimo że autorem procedowanego projektu jest rząd, w Sejmie złożyła go grupa posłów PiS. Ma to olbrzymie znaczenie: inicjatywa poselska zwolniona jest z obowiązku konsultowania przed przekazaniem do parlamentu.

W wypadku obniżki VAT-u to korzystne, bo znacznie przyspiesza procedurę.

Sprawa ma też jednak drugie dno: pod projektem rządowym nie podpisał się ani premier, ani żaden z członków rządu. Odpowiedzialność za treść ponoszą więc tylko posłowie, a rząd w każdej chwili może się go wyprzeć. I całkiem możliwe, że spróbuje, bo obniżenie do zera VAT-u na gaz jest niezgodne z dyrektywą unijną, którą rząd zaakceptował.

Ponieważ rząd zapowiedział, że obniżki stawek VAT-u mają zacząć obowiązywać od 1 lutego, tym samym wymusił na Senacie skrócenie czasu na przeanalizowanie ustawy. Druga izba będzie musiała się zebrać na dodatkowym posiedzeniu, najpewniej w drugiej połowie przyszłego tygodnia.

Przedsiębiorcy zapowiadają podniesienie cen

Rosnące ceny gazu i prądu - to dopiero początek listy podwyżek. Podniesienie cen za usługi zapowiadają przedsiębiorcy. W związku z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej, wzrosną ceny właściwie wszystkiego.

"Nie mam wyjścia, muszę podnieść ceny co najmniej o 15-20 procent, ale jeszcze nie wyliczyłam dokładnie" - mówi naszej reporterce pani Monika, kosmetolog. "Podniosłam ceny o 30 proc." - mówi nam fizjoterapeutka Inez Lamcha-Łągiewska, pracująca z dziećmi z niepełnosprawnością i zagrożone niepełnosprawnością - "Gabinet ogrzewam gazem, który wzrósł kolosalnie, do tego ceny prądu, ZUS, podatki i ciągle rosnące koszty".

Właściciele salonów fryzjerskich i kosmetycznych, krawcowe, architekci, restauratorzy - to dopiero początek listy. Wzrost cen zapowiadają też prowadzący zajęcia sportowe dla dzieci czy naukę języków. Właściwie przedstawiciele wszystkich branż, którzy się do nas odezwali. Mówią to samo: rosnące koszty wymuszają podniesienie cen usług, chociaż często nie są to łatwe decyzje.

Sondaż: Polacy uważają, że inflacja jest znacznie wyższa

Polacy uważają, że inflacja jest znacznie wyższa, niż wskazywałyby na to statystyki Głównego Urzędu Statystycznego. Jak wynika z badania United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", według Polaków ceny towarów i usług konsumpcyjnych w ciągu roku wzrosły o prawie 30 proc.

Według Głównego Urzędu Statystycznego w grudniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych były wyższe o 8,6 proc. niż przed rokiem.

United Surveys zapytało jednak Polaków, o ile ich zdaniem średnio wzrosły ceny w ciągu ostatniego roku. Średnia ze wszystkich podanych odpowiedzi wyniosła 27,3 proc., czyli ponad trzykrotnie więcej niż statystyki GUS-u.

Jak postrzegają inflację Polacy w zależności od zarobków / Grafika RMF FM

Wzrosty cen najbardziej odczuli renciści. Według nich ceny wzrosły średnio o 48 proc.

Co ciekawe, gorzej nastawieni są zwolennicy obozu rządzącego (średnia prognoz 27 proc.) niż opozycji (26 proc.).