Dopóki wydatki na obronność będą przekraczać 3 proc. PKB, stawki VAT powinny pozostać na poziomie 8 i 23 proc. - powiedział na konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.

Artur Soboń / Piotr Nowak / PAP

Zwrócił uwagę, że w przyszłym roku wydatki na obronność sięgną 3 proc. PKB.

Do tego dochodzi dodatkowy fundusz, wynikający z ustawy o obronie ojczyzny, który oznacza dodatkowe kilkadziesiąt miliardów złotych. A więc w tym okresie, kiedy państwo potrzebuje wzrostu poziomu bezpieczeństwa, chcemy utrzymać stawki VAT - dodał Artur Soboń.

Stawki VAT zostały podwyższone o 1 punkt procentowy w 2011 roku, jeszcze podczas rządów koalicji PO-PSL. Miała być tymczasowa, w pierwotnym założeniu na trzy lata. Tak się jednak nie stało.

Obecnie oficjalnie powrót do statek w wysokości 22 proc. i 7 proc. miałby nastąpić po roku, w którym są spełnione dwa warunki: stosowana jest stabilizująca reguła wydatkowa oraz osiągnięte zostaną określone wskaźniki (relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43 proc. oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6 proc.).

Jak wskazywał Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju i były dyrektor departamentu w Ministerstwie Finansów, od 2023 roku spełniony byłyby warunki, by wrócić do niższej stawki VAT. Do tego jednak nie dojdzie.

Resort przygotował zmiany w ustawie o VAT, które przewidują wprowadzenie nowego mechanizmu, w oparciu o który przedłużony zostanie okres obowiązywania podwyższonych stawek.

"Mechanizm ten został skorelowany z poziomem wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej" - napisano w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.