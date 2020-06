W skład państwowego holdingu rolno-spożywczego może wejść także sieć sklepów. Jak wynika z nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej”, w grę wchodzi m.in. Żabka lub Tesco - informuje w czwartek "Rzeczpospolita".

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jak pisze gazeta, Ministerstwo Aktywów Państwowych oficjalnie potwierdza, że pracuje nad połączeniem podmiotów rolno-spożywczych, jakie znajdują się pod nadzorem państwa.



"Odbywać się to będzie w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową, która jest obecna na kilku rynkach, m.in. cukru, skrobi i zboża - podaje biuro prasowe resortu. O tym, co ma być dalej, resort nie mówi" - czytamy.



Z nieoficjalnych informacji "Rz" wynika, że w nowej strukturze miałaby znaleźć się też duża sieć sklepów. "Do wyborów żadne decyzje nie zapadną, a po nich możliwych jest kilka opcji" - podaje źródło Rz.



Jak informuje dziennik, w projekt mogłyby się zaangażować PFR i PKN Orlen. Na celowniku może zaś być m.in. polska odnoga Tesco, które od kilku lat przechodzi restrukturyzację, a firma potwierdza, że bierze pod uwagę sprzedaż. Inna opcja to Żabka, którą już kilka lat temu - jak nieoficjalnie wówczas mówiono - był zainteresowany Orlen.