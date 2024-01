Elżbieta Bieńkowska, była wicepremier i była komisarz UE jest przymierzana do fotela prezesa Orlenu - podaje "Rzeczpospolita". W połowie grudnia Borys Budka powiedział, że spodziewa się szybkiej dymisji Daniela Obajtka. On sam na antenie RMF FM mówił, że jest świadomy, iż jeśli opozycja wygra wybory parlamentarne, to straci stanowisko w koncernie paliwowym. Do dymisji jednak się nie podał.