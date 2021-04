"Żaden kraj nie może narzucać innym swoich reguł, a budowa barier i rozłączenie gospodarcze nie będą dla nikogo korzystne" – ocenił przywódca Chin Xi Jinping w przemówieniu na otwarcie Forum Boao dla Azji. Konferencja nazywana jest azjatyckim Davos. Spotka się na niej 28 krajów Azji i Australia.

Przywódca Chin Xi Jinping / STRINGER / PAP/EPA

Xi Jinping wygłosił przemówienie za pomocą wideołącza na otwarcie dorocznego Forum Boao dla Azji, promowanego jako chiński odpowiednik Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.



Przywódca nie odniósł się bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych. USA w ostatnich latach zaostrzyły kurs wobec Pekinu, dążyły do rozłączenia gospodarczego z Chinami, a także nakładały cła na chiński eksport i sankcje na chińskie firmy i urzędników, oskarżanych o udział w łamaniu praw człowieka.



Świat chce sprawiedliwości, a nie hegemonii (...) Duże kraje powinny zachowywać się odpowiednio do swoich rozmiarów, przyjmując na siebie większą odpowiedzialność - oświadczył chiński przywódca.

Powtórzył zapewnienie, że Chiny nigdy nie będą dążyły do hegemonii ani ekspansji kosztem innych.



"Ludzkość przezwycięży pandemię Covid-19"

Xi wyraził również przekonanie, że - działając wspólnie - ludzkość przezwycięży pandemię Covid-19. Wezwał do uznania kluczowej roli Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w radzeniu sobie z tym kryzysem.



Przywódca oświadczył, że Chiny będą pomagały biedniejszym krajom w walce z chorobą. Będą też, jak powiedział Xi realizowały obietnicę, zgodnie z którą chińskie szczepionki na Covid-19 staną się "globalnym dobrem publicznym".



Ochrona klimatu ważna dla Chin

Sekretarz generalny Komunistycznej Partii Chin (KPCh) poruszył również kwestię ochrony środowiska naturalnego.

Wezwał do zacieśnienia międzynarodowej współpracy na rzecz ochrony klimatu. Świat powinien robić więcej, by realizować paryskie porozumienie klimatyczne - ocenił.



