Rosjanie trzymają w szwajcarskich bankach nawet 213 mld dolarów – wynika z szacunków Szwajcarskiego Stowarzyszenia Bankowców, o których w czwartek poinformowała agencja Reutera.

Reuters: Rosjanie trzymają w szwajcarskich bankach nawet 213 mld dolarów / Grzegorz Michałowski / PAP

Szwajcarskie Stowarzyszenie Bankowców (Swiss Bankers Association, SBA) oszacowało, że Rosjanie trzymają w szwajcarskich bankach od 150 mld do 200 mld franków szwajcarskich. Wartość ich majątku przeliczona na dolary może zatem wynosić nawet 213 mld dolarów - podał w czwartek Reuters.



Agencja wskazała, że wartość środków ulokowanych przez Rosjan w niektórych bankach została ujawniona po tym, jak Szwajcaria zdecydowała się przyłączyć do sankcji nałożonych na Moskwę przez Unię Europejską.



Z informacji uzyskanej od SBA wynika, że udział rosyjskich aktywów ulokowanych w Szwajcarii znajduje się w "niskim, jednocyfrowym" udziale procentowym wszystkich aktywów zagranicznych ulokowanych w tym kraju - dodał Reuters.



"Nestle nie wycofa się z Rosji. Płacenie tam podatków oznacza mordowanie dzieci"

Firma Nestle nie zamierza na razie wycofywać się z rosyjskiego rynku - poinformował w czwartek na Twitterze premier Ukrainy Denys Szmyhal po rozmowie z prezesem przedsiębiorstwa. I napisał też, że "płacenie podatków w państwie terrorystycznym oznacza mordowanie bezbronnych matek i dzieci".



"Rozmawiałem z prezesem Nestle Markiem Schneiderem o skutkach pozostania na rosyjskim rynku. Niestety, (prezes) nie okazał żadnego zrozumienia dla problemu - czytamy.

Winnice, jachty, wille, hotele - majątki rosyjskich oligarchów we Włoszech

Prawie miliard euro wynosi wartość majątku rosyjskich oligarchów skonfiskowanego dotąd we Włoszech przez Gwardię Finansową w związku z objęciem ich sankcjami UE - podaje tygodnik "Panorama".

Rosjanie mają nie tylko jachty i wille, ale także winnice, hotele, plaże, udziały w wielkich firmach.

Duża część gospodarki związanej z dobrami luksusowymi we Włoszech utrzymuje się z pieniędzy oligarchów, którzy zainwestowali je w tym kraju i w nim je również wydają - zauważa tygodnik.



Dodaje, że upodobali oni sobie między innymi Sardynię. To tam znajdują się skonfiskowane wille miliardera, przyjaciela prezydenta Władimira Putina- Aliszera Usmanowa, w tym ogromna posiadłość warta 17 milionów euro. Wcześniej otrzymał honorowe obywatelstwo miejscowości Arzachena na wyspie.



Rosyjscy miliarderzy - wymienia pismo- mają majątki w Toskanii, na wzgórzach w Wenecji Euganejskiej, gdzie produkuje się Prosecco, w górskim kurorcie Cortina d’Ampezzo. To jeden wielki labirynt, który teraz rozpracowuje włoska policja finansowa, ustalając, co jeszcze należy do objętych sankcjami "magnatów" biznesu.