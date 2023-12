To już piąty miesiąc z rzędu, w którym składki OC rosną. Od początku roku podwyżki odnotowaliśmy w 9 na 11 miesięcy. W listopadzie przeciętna cena obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu wzrosła do 551 złotych – wynika z najnowszego raportu RMF FM i Rankomat.pl. Niedługo składka OC wzrośnie do poziomu 600 złotych. W tym miesiącu sprawdzamy też czy i komu opłaca się płatność za OC w ratach.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Podwyżka w ujęciu rocznym jest już zauważalna. Dziś kierowcy płacą już 11,3 proc. drożej niż przed rokiem.

/ Grafika RMF FM

Listopad to kolejny miesiąc, w którym odnotowaliśmy wzrost średniej składki OC - mówi w RMF FM ekspertka Rankomat.pl Ewa Kozłowska. Podobnie jak w poprzednich miesiącach ta podwyżka nie była wysoka, wynosi ona bowiem 0,7 proc. w stosunku do października 2023 roku. Można więc powiedzieć, że ubezpieczyciele przyjęli taktykę podnoszenia cen ubezpieczenia systematycznie, choć małymi kroczkami.

Widać to w zestawieniu miesiąc po miesiącu. Największą podwyżkę odnotowaliśmy w sierpniu, średnio o 21 złotych. Zwykle jednak wzrosty miesięczne wynosiły kilka złotych.

/ Grafika RMF FM

Jeszcze lepiej dynamikę wzrostów widać tylko w danych uwzgledniających jedynie rok obecny. Od początku roku składka wzrosła już o 12,2 proc. W styczniu bieżącego roku przeciętny kierowca płacił za OC mniej niż 500 złotych, dokładnie 491 zł, a dziś już ponad 550 zł - zauważa Ewa Kozłowska.

To nie koniec podwyżek, twierdzą zgodnie eksperci, bo koszty likwidacji szkód rosną szybciej niż składki OC, które do przełomu roku taniały przez kilkadziesiąt wcześniejszych miesięcy. Biorąc pod uwagę dotychczasowe, regularne podwyżki łatwo policzyć, że przy zachowaniu podobnego tempa, składka OC wzrośnie niedługo do poziomu 600 złotych - mówi eksperta. To prawdopodobnie kwestia maksymalnie 6 miesięcy.

Lubelskie z największymi wzrostami

/ Grafika RMF FM

W listopadzie ceny polis OC tylko w trzech województwach oparły się ogólnopolskiemu trendowi. Średnie składki potaniały od 1 do 5 złotych w województwie zachodniopomorskim, wielkopolskim oraz dolnośląskim. W pozostałych regionach stawki w ostatnim miesiącu znacząco wzrosły. W kujawsko-pomorskim o 15 złotych, w świętokrzyskim, lubuskim, podkarpackim czy warmińsko -mazurskim ok. 10 złotych.

Największy wzrost średniej składki OC w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku odnotowaliśmy w województwie lubelskim, był to wynik na poziomie 14,3 proc. Jest to jednak region, w którym kierowcy otrzymują jedne z najtańszych ofert ubezpieczenia samochodu. Średnio za polisę płaci się tutaj 497 złotych. Po uwzględnieniu miast wojewódzkich największe podwyżki odnotowaliśmy w Kielcach - 17,8 proc., i Olsztynie - 17,1 proc.

/ Grafika RMF FM

Na raz czy na raty?

Przy zakupie obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu mamy wybór - czy chcemy opłacić składkę w jednej transakcji czy też rozbić płatność na raty - zwykle 2 lub 4. Czy to się opłaca?

Nie jest to jednak rozwiązanie opłacalne dla właściciela pojazdu. Im więcej rat, tym droższe będzie, po zsumowaniu wszystkich płatności, ubezpieczanie. W zależności od ubezpieczyciela składka oferowana przy płatności jednorazowej może wzrosnąć od kilku do kilkudziesięciu procent - mówi w RMF FM Ewa Kozłowska z Rankomat.pl

Jest jednak jedna kategoria kierowców, dla których płatność w ratach za OC może być opłacalnym wyborem.

Podział na raty może być jednak dobrym rozwiązaniem, gdy właściciel auta planuje jego sprzedaż. Jeśli do transakcji dojdzie przed terminem płatności kolejnej raty, zobowiązanie przejdzie na nabywcę pojazdu. Może on wypowiedzieć umowę zbywcy lub opłacić pozostałe raty - tłumaczy ekspertka.