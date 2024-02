Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia PZU wybrany został nowy skład rady nadzorczej spółki. Odwołanych zostało siedmioro członków rady, a powołano dziewięcioro nowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W trakcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia (NWZ) wybrani zostali nowi członkowie rady nadzorczej. W jej skład weszli: Wojciech Olejniczak, Michał Jonczynski, Adam Uszpolewicz, Anita Elżanowska, Michał Bernaczyk, Filip Gorczyca, Andrzej Kaleta, Małgorzata Kurzynoga oraz Anna Machnikowska.

Jednocześnie NWZ odwołało siedmioro dotychczasowych członków rady - Roberta Jastrzębskiego, Agatę Górnicką, Radosława Sierpińskiego, Marcina Chludzińskiego, Macieja Zaborowskiego, Krzysztofa Opolskiego i Józefa Wierzbowskiego. Wcześniej w raporcie bieżącym informowano, że Minister Aktywów Państwowych odwołał ze składu rady PZU Pawła Góreckiego.

Co oznacza zmiana rady nadzorczej?

W godzinach przedpołudniowych rozpoczęło się walne zgromadzenie akcjonariuszy PZU. Podjęli oni decyzję o wymianie składu rady nadzorczej. Ta z kolei później może wymienić zarząd.

Prezesem PZU w obecnym składzie zarządu jest Beata Kozłowska-Chyła. W dotychczasowym zarządzie zasiada m.in. była posłanka PiS Małgorzata Sadurska i były szef CBA Ernest Bejda.

O PZU

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA jest największą instytucją finansową w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka od 2010 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Grupa zarządza aktywami o wartości ok. 300 mld złotych i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.