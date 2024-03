Przerwa w zatrudnieniu to często spotykana sytuacja w życiu zawodowym, która może budzić obawy u pracodawców podczas przeglądania CV. Niezależnie od przyczyn, warto umieć ją przedstawić w taki sposób, aby uniknąć negatywnego wrażenia i pokazać swoją wartość jako potencjalny pracownik. Podpowiadamy, jak argumentować długą przerwę w zatrudnieniu, aby zwiększyć swoje szanse na sukces w poszukiwaniu i pozyskaniu pracy.

/ Materiały prasowe

Być szczerym i konkretnym

Podstawą skutecznego argumentowania długiej przerwy w zatrudnieniu jest szczerość. Pracodawcy doceniają otwartość i uczciwość kandydatów. W CV należy jasno i zwięźle opisać przyczyny przerwy, unikając jednocześnie zbędnych detali. Warto pamiętać, że najczęściej długotrwałe przerwy w zatrudnieniu wynikają z przyczyn życiowych, które są niezależne od nas. Nie ma więc powodu okłamywać potencjalnego pracodawcę. Jeśli na przykład przerwa w zatrudnieniu wynikała z konieczności opieki nad chorym członkiem rodziny, warto o tym powiedzieć bez ogródek. Może się okazać, że nabyte podczas przerwy umiejętności znajdą się na liście niezbędnych wypisanych w ofercie pracy np. na stronie Gowork.pl.

Pokazanie pozytywnych aspektów

Choć przerwa w zatrudnieniu może wydawać się negatywnym elementem CV, warto skupić się na pozytywnych aspektach, które wynikają z tego okresu. Może to być czas poświęcony na rozwój osobisty, zdobycie nowych umiejętności, udział w kursach lub wolontariat. Ważne jest, aby podkreślić, w jaki sposób ta przerwa przyczyniła się do rozwoju zawodowego i osobistego.



Wytłumaczenie luki w sposób zrozumiały

Pracodawcy chętnie słuchają logicznych i zrozumiałych wyjaśnień dotyczących przerwy w zatrudnieniu. Jeśli była to np. decyzja o zmianie ścieżki zawodowej, warto wyjaśnić, dlaczego podjęto taką decyzję i jakie cele zawodowe zostały osiągnięte w międzyczasie. Kluczowe jest pokazanie spójności w swojej narracji i wykazanie, że przerwa miała sensowne uzasadnienie.

Podkreślenie gotowości do powrotu do pracy

Ważne jest również wyrażenie gotowości do powrotu do aktywności zawodowej. W CV można uwzględnić inicjatywy podejmowane w celu podtrzymania kwalifikacji zawodowych, np. kursy doszkalające, uczestnictwo w konferencjach branżowych lub wolontariat. To dowodzi, że kandydat jest zmotywowany i gotowy do podjęcia nowych wyzwań.



Referencje i rekomendacje

Otrzymane referencje od poprzednich pracodawców lub osób, które świadczą o naszych umiejętnościach i zaangażowaniu, mogą być cennym wsparciem podczas argumentowania długiej przerwy w zatrudnieniu. Umieszczenie referencji w CV może zwiększyć wiarygodność kandydata i zniwelować obawy pracodawcy.

Długa przerwa w zatrudnieniu może być postrzegana negatywnie przez pracodawcę podczas procesu rekrutacyjnego, ale wcale nie musi być przeszkodą w zdobyciu wymarzonej pracy. Trzeba jednak umieć ją mądrze wytłumaczyć. Kluczowe jest uczciwe przedstawienie przyczyn przerwy, podkreślenie pozytywnych aspektów i gotowość do powrotu do aktywności zawodowej. Długie bezrobocie może być okazją do rozwoju i zdobycia nowych umiejętności, które warto wyeksponować w CV.