Większość krajów UE odrzuciła propozycję KE, żeby pułap cenowy na gaz ustanowić na poziomie 275 euro z MWG. Bruksela się nie spieszy. Propozycja KE została dzisiaj - delikatnie mówiąc - zrównana z ziemią przez grupę krajów na czele z Polską, Hiszpania, Belgią czy Francją.

Posypały się uwagi typu, że to żart, propozycja homeopatyczna czy kosmiczna. Kraje te powiązały swoją zgodę na dwie inne regulacje dotyczące energii ze zgodą na realistyczny pułap. Innymi słowy zamroziły przyjęcie innych regulacji, np. dotyczących solidarności energetycznej czy inwestycji w odnawialne źródła energii dopóki nie pojawi się akceptowalna propozycja pułapu cenowego.

Kraje te domagają się propozycji "realistycznej". Polska chce by to była cena między 170 a 175 euro. To wszystko oznacza, że konieczne będzie kolejne posiedzenie ministrów ds. energii w połowie przyszłego miesiąca.

"Żart" - tak propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą tymczasowego ograniczenia ceny na gaz w określonych transakcjach nazwała w czwartek polska minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przed rozpoczęciem spotkania unijnych szefów resortów odpowiedzialnych za kwestie energetyki.

Komisarz ds. energii Kadri Simson tłumaczyła się, że KE ma "ograniczenia" wynikające z rzeczywistości rynku energii a zwłaszcza z uwarunkowań wynikających z bezpieczeństwa dostaw. Simson tłumaczyła, że obawia się, iż taka interwencja może spowodować, że tankowce z gazem zaczną płynąć np. do Azji zamiast do Europy.

Kolejną Radę UE, podczas której ministrowie będą próbowali uzgodnić nowy pułap i przyjąć cały pakiet energetyczny, zaplanowano na 13 grudnia.