Jutro Senat ma zająć się uchwaloną przez Sejm tak zwaną tarczą antykryzysową. To pakiet ustaw, które mają chronić naszą gospodarkę przed skutkami epidemii. Kryzys i koronawirus to będą tematy wiodące w gospodarce także w przyszłym tygodniu.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Wszyscy z wielkim niepokojem będziemy patrzeć na wtorek. To ostatni dzień miesiąca i wtedy wielu przedsiębiorców będzie podejmować decyzję co robić: czy stać ich na na utrzymanie całej załogi czy trzeba kogoś zwolnić. Niestety trzeba się spodziewać, że w wielu przypadkach skończy się to bardzo źle - prognozuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.

Sytuacja gospodarcza jest niezwykle poważna - mówi prezes rządowego Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Musimy się liczyć z tym, że w drugim i trzecim kwartalne - przed nami bardzo trudny moment, spadek PKB w okolicach 5-10 procent. Więc to najsilniejsza od trzech dekad recesja - dodaje.



W nadchodzącym tygodniu należy się spodziewać także ogłaszania nowych działań antykryzysowych.