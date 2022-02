Prawie 55 proc. Polaków chce ograniczyć wydatki na zakupy w pierwszym kwartale 2022 roku – wynika z badania sondażowego platformy UCE Research i Grupy BLIX. Większość z nich do takiej decyzji skłoniła drożyzna.

Zdj. ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Z badania platformy UCE Research i Grupy BLIX wynika, że 54,8 proc. respondentów zamierza w pierwszym kwartale ograniczyć wydatki na bieżące zakupy. 31 proc. badanych nie zamierza ciąć wydatków. Blisko co dziesiąty z respondentów nie ma zdania, a 4,2 proc. nie zwraca uwagi na tego typu kwestie.



Jak zauważył współautor badania z Grupy BLIX Krzysztof Łuczak, Polacy ograniczyli wydatki już od samego początku roku.

W porównaniu do wyniku z ub. roku liczba konsumentów, którzy wprowadzają oszczędności, zwiększyła się tylko o 10 p.p., bo ludzie ze wszystkich sił starają się żyć na poziomie, do jakiego są przyzwyczajeni. Jednak z czasem będzie to coraz trudniejsze i odsetek oszczędzających będzie się zwiększał - ocenił ekspert.

Ankieta Czy zamierzasz w najbliższych miesiącach ograniczyć wydatki na zakupy? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy zamierzasz w najbliższych miesiącach ograniczyć wydatki na zakupy? Tak 82% Nie 18%

głosów: 39

Drożyzna głównym powodem cięć

Respondenci planujący cięcia mogli wskazać kilka przyczyn takiej decyzji.

Okazało się, że dla 71 proc. głównym powodem są wciąż rosnące ceny. Dla porównania rok temu wynik ten wyniósł 38,7 proc. Na drugim miejscu z wynikiem 32,4 proc. wskazań znalazła się obawa o pogorszenie sytuacji gospodarczej (w 2021 ten powód wskazało 17,5 proc.), dla 16,3 proc. główny powód cięcia wydatków to brak oszczędności (przed rokiem było to 19,3 proc. wskazań) - podał Łuczak.

Blisko co czwarty pytany chce zredukować swoje wydatki o 10-15 proc., a 18,3 proc. respondentów zmniejszy je o 5-10 proc. 17,9 proc. badanych nie umie określić dokładnego poziomu cięć wydatków, a 17,7 proc. zapowiada oszczędzanie na poziomie 15-20 proc. Na redukcję wydatków o 20-30 proc. wskazało 10,4 proc. osób planujących takie ograniczenia.

Na czym chcemy oszczędzać?

Z badania wynika że Polacy najczęściej chcą ograniczyć wydatki na słodycze i przekąski - 65,4 proc. wskazań (dla porównania rok temu było 43,1 proc.), napoje alkoholowe - 41,1 proc. pytanych (rok temu było to 37 proc.), a także kosmetyki - 40,3 proc. (rok temu - 23 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się odzież (39,7 proc.), artykuły spożywcze (30,7 proc.) czy sprzęt RTV-AGD (27,3 proc.).

Pytani o to, na czym chcą oszczędzać, respondenci wskazywali również na artykuły budowlane lub remontowe - 18,6 proc., a także chemię gospodarczą - 19,2 proc. Co ciekawe, tylko 9 proc. osób planujących cięciach chce ograniczyć zakupy kawy i herbaty.

Badanie zostało przeprowadzone w styczniu br., metodą CAWI przez UCE Research i Grupę BLIX na próbie 1008 dorosłych Polaków, którzy we własnych gospodarstwach domowych są odpowiedzialni za robienie codziennych zakupów.