Narodowy Bank Węgier obniżył z 18 do 17 proc. jednodniowe stopy depozytowe - podała agencja Reutera. Stopa depozytowa jest jednym z kilku rodzajów stóp procentowych wyznaczanych przez banki centralne. Określa ona minimalne oprocentowanie na rynku.

Prezes Narodowego Banku Węgier Gyorgy Matolcsy / PETER KOMKA / PAP/EPA

Węgierski bank centralny zmniejszył we wtorek swoje jednodniowe stopy depozytowe o 100 punktów bazowych do 17 proc. i zaznacza, że możliwe będą dalsze stopniowe cięcia w przypadku zmniejszenia inflacji - poinformował Reuters. Jak podano w komunikacie, jest to pierwsza taka decyzja w Europie.

Narodowy Bank Węgier (NBW) podwyższył stopy depozytowe do 18 proc. w październiku 2022 roku.

Prezes NBW Gyorgy Matolcsy stwierdził, że obecny stan finansów, zwalniająca inflacja i poprawiający się kurs forinta są powodami do rozpoczęcia polityki normalizacji. Nawet po dzisiejszej decyzji inflacja pozostaje wrogiem publicznym - zaznaczył jednak Matolcsy.

Zdaniem Bartosza Sawickiego, analityka rynków finansowych w cinkciarz.pl, "Węgry luzują politykę pieniężną, a właściwie wycofują się z jej kryzysowego, nadzwyczajnego zaostrzenia". Stopa depozytów overnight, która w październiku pomogła wyrwać forint ze spirali wyprzedaży i ustabilizować krajowy rynek, została właśnie ścięta o 100 pb, do 17 proc. - napisał na Twitterze.