13 listopada odbyła się konferencja „PARP Start2Up! Od seedowania do skalowania - Jak kształtować przyszłość swojego startupu?” organizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydarzenie stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz integracji społeczności startupowej w Polsce. Uczestnicy mogli wysłuchać wielu inspirujących wystąpień i paneli dyskusyjnych, a także zapoznać się z innowacyjnymi pomysłami, które zostały wyróżnione w konkursie pitchingowym dla startupów.

Konferencja była skierowana do wszystkich zainteresowanych tematyką startupów, a zwłaszcza młodych przedsiębiorców, którzy rozwijają swoje przedsięwzięcia biznesowe w ramach "Platform startowych dla nowych pomysłów" z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej, bądź planują rozwój swojego startupu przy wsparciu tego projektu.

Oficjalne rozpoczęcie konferencji rozpoczęło się od przemówień Konrada Wojnarowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Katarzyny Duber-Stachurskiej, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Już po raz kolejny możemy spotkać się w gronie startupów, animatorów, Platform Startowych - wszystkich osób zaangażowanych w budowanie przedsiębiorczości startupowej w Polsce Wschodniej. Takie spotkania to doskonała okazja do zdobywania wiedzy i inspiracji od doświadczonych praktyków i ekspertów biznesu, a także do zaprezentowania swoich innowacyjnych pomysłów - powiedział Konrad Wojnarowski wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Innowacja to wspólna cecha wszystkich przedsięwzięć, które rozwijacie państwo w Platformach Startowych. Mimo różnych branż i obszarów biznesowych, które reprezentujecie, łączą je jeszcze dwa elementy: Polska Wschodnia i Fundusze Europejskie. Platformy Startowe to instrument, o którym z powodzeniem można już mówić jako o marce, która choć młoda, jest wyznacznikiem jakości i wsparcia oferowanego początkującym firmom. Oferta Platform wypełniła istotną lukę we wsparciu polskich startupów, bo nie ma drugiego programu, który by tak kompleksowo wspierał innowacyjne pomysły biznesowe na tak wczesnym etapie ich rozwoju - dodał.

PARP już od wielu lat tworzy ekosystem startupów i wspiera młode firmy. Zaczęliśmy to robić wtedy, kiedy nie było to jeszcze modne. Cieszymy się, że takim się stało i nikt nie zadaje pytań, czy wspierać startupy, ale jak. Obiecujemy państwu, że będziemy dalej wspierać i tworzyć system oraz środowisko, w którym każdy kandydat na przedsiębiorcę będzie miał dostęp do wiedzy, narzędzi i źródeł finansowania swojej działalności, aby mógł swoje pomysły przekuć w zyskowny biznes z korzyścią dla siebie i dla nas wszystkich jako społeczeństwa i gospodarki. Życzępaństwu, aby dzisiejsze spotkanie było owocne i inspirujące - powiedziała Katarzyna Duber-Stachurska prezes PARP.

Gościem specjalnym konferencji był Michael Anderson - założyciel startupów, autor bestsellerów i mówca. Podczas swojego wystąpienia podzielił się wskazówkami, jak osiągnąć sukces w biznesie, a także zaprezentował pięć kroków, które powinien znać każdy lider rozwijającej się firmy.

W dalszej części konferencji odbył się panel "Future Thinking", podczas którego eksperci tacy jak Artur Kurasiński i Zuzanna Skalska omówili globalne trendy wpływające na rozwój technologiczny i społeczny, a także najbardziej perspektywiczne branże.

Kolejny panel dyskusyjny pt. "Moc inkubacji - jak zbudować startup w Polsce Wschodniej?" był poświęcony tematyce Platform Startowych.

Znakomitą okazją i ramą dla tej rozmowy jest trzecia edycja Platform Startowych - programu dla innowatorów, pomysłodawców, wszystkich tych, którzy chcą rozwijać swój biznes w Polsce Wschodniej. Platformy Startowe to partnerstwa tworzone przez ośrodki innowacji, inkubatory czy parki naukowo-technologiczne, które pozyskują innowacyjne pomysły i koncepcje biznesowe po to, aby przekształcać je w spółki potrafiące zarabiać, rosnąć i rozwijać nowe technologie. Trzecia edycja Platform Startowych to już łącznie ponad 260 mln zł dla spółek, które rozwijają się, tworzą modele biznesowe i produkty - powiedział Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów w PARP.

Podczas wydarzenia odbyła się także debata, w czasie której specjaliści z zakresu sztucznej inteligencji, m.in. Aleksandra Przegalińska i dr Krzysztof Wojewodzic, dyskutowali na temat przyszłości biznesów niewykorzystujących AI.

Kolejne bloki konferencji zawierały inspirujące wystąpienia i panele dyskusyjne poświęcone wizerunkowi w mediach, negocjacjom z inwestorami, strategiom rozwoju startupów, a także prawu inwestycyjnemu.



PARP wyłoniła laureatów konkursu dla startupów

Ważnym elementem wydarzenia był konkurs pitchingowy, w którym wzięło udział 17 startupów uczestniczących w programach inkubacji Platform startowych dla nowych pomysłów. Spośród nich wyłoniono 6 spółek, które przeszły do dalszego etapu konkursu i mały szansę zaprezentować swoje rozwiązania podczas konferencji. Były to:

SepariTechnologies - innowacyjny system procesowania proszków polimerowych. Umożliwia bezpieczne i efektywne przesiewanie bez dodatków chemicznych, zmieniając zasady w przemyśle.

Orei Health - innowacyjne urządzenie do samodzielnego pobierania krwi włośniczkowej, które umożliwia pacjentom bezbolesne i bezstresowe pobieranie próbek krwi w komforcie własnego domu.

ImmunoTronics - przenośne urządzenie diagnostyczne, które umożliwia szybkie i precyzyjne rozpoznanie sepsy - jednej z najczęstszych i najgroźniejszych przyczyn zgonów w szpitalach.

Combatcare - TC3Pen, czyli aplikator do tamowania krwotoków w warunkach kryzysowych, takich jak pola walki oraz katastrofy naturalne.

Bodyscope - nowoczesne urządzenie medyczne do szybkiego i precyzyjnego skanowania całego ciała w technologii 3D, którego głównym zadaniem jest diagnostyka zmian skórnych.

Onpack - systemowo składane, wtórne opakowanie modułowe wielokrotnego użytku dla branży logistycznej działającej zarówno w modelu B2B, jak i B2B2C.

Kapituła konkursowa oceniała projekty pod kątem użyteczności produktu, innowacyjności prezentowanego biznesu, jego planu rozwojowego w okresie najbliższych 12 miesięcy, a także potencjału zespołu tworzącego prezentowany startup. Zwycięzcą konkursu została firma Onpack, która otrzymała nagrodę w wysokości 15 tys. zł. Drugie miejsce zajął startup ImmunoTronics, który otrzymał 10 tys. zł. Na podium znalazła się również firma SepariTechnologies, która otrzymała nagrodę w wysokości 7 tys. zł. Nagrody do wykorzystania na platformie CampusAI. Konferencja była współfinansowana ze środków programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW).

